Атаки оккупантов продолжаются по всем направлениям: актуальные карты боев в Украине
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Украинские военные продолжают выцеливать скопления оккупантов и их техники
Украинские военные продолжают освобождать населенные пункты в Херсонской области на правом берегу Днепра. Россияне, уходя, уничтожили много объектов критической инфраструктуры.
Институт изучения войны сообщает, что войска врага продолжают атаку в направлении Бахмута, Авдеевки, Угледара. Они также цитируют российские источники, которые заявляют про продолжение контрнаступательных действий Сил обороны Украины в районе Кременной и Сватово.
Восток Украины
Россияне заявляют про отражение атак Украины в районе Кременной и Сватово. В свою очередь Генштаб ВСУ сообщил про отражение атак северо-западнее Сватово в Харьковской области (Масютовка, Орлянка) и в Луганской области (Мясожаровка, Новоселовское). В районе Кременной атаки отражали около Макеевки и Белогоровки. Аналитики считают, что россияне могут атаковать для сдерживания действий украинских сил, а не для восстановления позиций.
В Донецкой области продолжаются бои. Россияне атаковали к востоку от Северска, Соледар, Бахмут, западнее Авдеевки. В наступлении в сторону Угледара россиянам удалось продвинуться к Павловке.
Юг Украины
Подразделения Сил обороны продолжают закрепляться на занятых позициях правого берега Днепра в Херсонской области. Оккупанты не останавливают обстрелы, украинские военные также атакую позиции врага на левом берегу Днепра. Оккупанты продолжают обустраивать оборонительные позиции на левом берегу Днепра и налаживать тыловое обеспечение на юге Херсонской области. Новую базу создали примерно в 70 км к юго-востоку от Херсона. По мнению аналитиков, чтобы защитить свое оборудование от украинских ударов HIMARS.
Ранее "Телеграф" рассказывал про административный казус в рядах оккупантов — сначала они заявили про перенос центра Херсонской области в Геническ, но после критики отказались от своих решений. Кроме уже освобожденного Херсона в очереди на деоккупацию еще два важных города для логистики врага в Запорожской и Донецкой областях.