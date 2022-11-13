Победа не за горами: в Украине открыли продажу билетов на поезда в Крым и на Донбасс

Билетами можно будет воспользоваться сразу же после деоккупации

Подготовка запуска поездов в Херсон после его освобождения ни для кого не стала сюрпризом, однако железнодорожники нашли способ удивить украинцев, — вместе с билетами на поезд до Херсона открыли продажу билетов на пока еще оккупированный Донбасс и в Крым.

Старт продаж "Укрзализныця" объявила в воскресенье, 13 ноября.

Отмечается, что начали продавать билеты на первые поезда в Херсон, Донецк, Луганск, Мариуполь и Симферополь.

На сегодняшний день деоккупировали из этих городов только Херсон, однако вера украинцев в Победу так сильна, что нет сомнений, что и остальные города будут освобождены от "власти" захватчиков.

Когда это случится, — билетами можно будет воспользоваться и съездить по месту назначения первыми поездами.

"Рейсы будет совершать легендарный "Поезд к победе", расписанные вагоны которого посвящены подвигам людей на временно оккупированных территориях", — говорится в сообщении.

Билеты стоят довольно дорого:

1000 грн — плацкарт;

2000 грн — купе;

5000 грн — люкс.

Цены на билеты из Киева в Симферополь

Но продажа благотворительная, — средства через платформу UNITED24 пойдут на транспортные средства для возобновления сообщения между населенными пунктами и вокзалами на деокупированных территориях.

Как сообщал "Телеграф", ранее "Укрзализныця" угодила в скандал из-за откровений проводницы.