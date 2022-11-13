Остались дочь и супруг: украинцы с почестями простились с погибшей в обстреле пограничницей (фото)

Девушка была лицом страны – на границе первой встречала и последней провожала

На протяжении почти 9 долгих месяцев кровопролитной войны, которую развязала россия, Украина продолжает терять своих героев, защитников и мирных граждан.

Стало известно о смерти молодой пограничницы, штаб-сержанта Татьяны Виноградской, которая погибла в Черниговской области во время выполнения служебных обязанностей. Её жизнь оборвалась в среду, 9 ноября, когда россияне совершили очередной обстрел украинского приграничья. Девушка получила несовместимое с жизнью ранение. Об этом сообщили на сайте Госпогранслужбы Украины.

Татьяна Виноградская

"Рашисты убили еще одну молодую жизнь, женщину, дочь, мать. Нет прощения палачам за то, что они не дают нам спокойно жить на своей земле, растить детей, любить и быть счастливыми", — говорится в сообщении.

В Черниговской области провели в последний путь пограничницу Татьяну Виноградскую

Штаб-сержант Татьяна Виноградская до начала полномасштабной войны исполняла обязанности в одном из пунктов пропуска Черниговского пограничного отряда. В Госпогранслужбе отмечают, что девушка имела высокие показатели служебной деятельности. Она была лицом страны – на границе первой встречала и последней провожала.

"Она была как солнышко – красивая, положительная, всегда с улыбкой. Такой и останется, но теперь только в воспоминаниях", — пишет Госпогранслужба.

В Черниговской области провели в последний путь пограничницу Татьяну Виноградскую

В последний путь пограничницу провожали на коленях, под флагами, выстилая дорогу цветами. Её похороны состоялись в городе Городня Черниговской области 11 ноября. На прощальной церемонии присутствовала пограничная семья, родные и друзья девушки.

В Черниговской области провели в последний путь пограничницу Татьяну Виноградскую

У погибшей осталась 13-летняя дочь и супруг, который является военнослужащим. Об этом говорится в сюжете "Суспільне Чернігів".

Напомним, что известный украинский актер рассказал, что российские оккупанты убили отца его жены. Своего отца артист также потерял на войне.