Как в Херсоне прятали флаги Украины от оккупантов: волонтер показал трогательное видео

Украинцы как могли оказывали сопротивление оккупации

Пока российская армия не была вынуждена отступить с Херсона и всего левобережья области под натиском ВСУ, мирные граждане жили целых 8 месяцев в оккупации и сопротивлялись захватчикам как могли. С первых дней, несмотря на жестокость россиян, херсонцы выходили на митинги, хранили у себя государственные символы и верили в скорое возвращение Украины.

Об одной из таких историй рассказал волонтер из Херсона Cергей Cтарков на своей странице в Instagram. Оккупация коснулась его лично. Семья мужчины все это время находилась в захваченном городе. Как и большинство херсонцев, они остались верны нашей стране и ждали, когда украинские воины освободят их. Несмотря на то, что россияне чрезвычайно агрессивно относились к любой украинской символике, семья Старкова хранила у себя во дворе главный символ Украины — флаг.

В своем профиле в соцсети волонтер опубликовал трогательное видео, где наглядно показано, как тяжело приходилось херсонцам. Несмотря на большие риски семья Старкова не приняла правила захватчиков и не отказалась от всего украинского. Чтобы не навлечь на себя гнев россиян им приходилось хранить флаг закопанным до деоккупации. И вот когда этот счастливый день настал, наш символ вновь может развеваться над украинскими землями. Женщина на видео со слезами на глазах развернула флаг, обняла его и понесла к дому.

Опубликованное видео вызвало массу теплых эмоций у наших сограждан, они благодари семью Старкова за силу духа и несокрушимую веру в Украину. Украинцы высказали свою уверенность, что и на остальных оккупированных территориях у многих наших граждан также припрятан наш флаг.

Позже волонтер добавил, что именно с этим флагом он выходил на протесты против оккупации в марте 2022.

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