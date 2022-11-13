Скандал с запретом для СМИ на посещение Херсона набирает обороты: Генштаб принял жесткое решение

Генштаб отменил аккредитацию ряда представителей СМИ

После освобождения Херсона в Украине разгорается скандал вокруг того, что украинским журналистам начали отказывать в аккредитации на освещение событий в деоккупированном городе. Однако некоторые журналисты туда все же попали, что вызвало ответную реакцию у командования украинскими войсками.

Как информирует пресс-служба Генштаба ВСУ, представители ряда СМИ проигнорировали запреты и предупреждения и прибыли в город до окончания стабилизационных мероприятий и без предупреждения соответствующих служб связи с общественностью.

В сообщении указано, что такие действия являются прямым нарушением приказа главнокомандующего ВСУ №73 от 03.03.2022.

"Следовательно, ряду представителей СМИ, нарушивших правила работы в районе ведения боевых действий, отменено разрешение на работу, а их пресс-карты признаны не действующими", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что представители СМИ были проинформированы об этом приказе, когда получали пресс-карты.

Как сообщалось ранее, украинские журналисты ранее возмутились тем, что им массово отказывают в выдаче разрешений на посещение Херсона. При этом представители западных средств массовой информации смогли попасть туда без особых проблем.