Россияне готовятся к обороне левобережья: актуальные карты боев в Украине

Враг пытается сдержать украинские силы на всех направлениях

Российские оккупанты продолжают оборудовать рубежи для обороны на левом берегу Днепра. На правом, в освобожденных населенных пунктах продолжаются стабилизационные мероприятия. В Донецкой области россияне активно атакуют, а в Луганской — мало-помалу отступают под натиском Сил обороны Украины.

Как отмечают аналитики Института изучения войны, Украина еще не освободила минимальную территорию, чтобы обезопасить себя от дальнейших атак россии. Кроме Мелитополя и территории ЗАЭС, это должны быть территории в Донецкой и Луганской области. На очереди к освобождению — десятки тысяч квадратных километров территорий.

Наступление россии продолжается на Бахмутском, Авдеевском, Новопваловском (Угледар) направлениях. Враг стягивает на это направление мобилизованных.

Карта военных действий в Украине

Юг Украины

Украинские силы продолжают закреплять контроль над правым берегом Днепра в Херсонской области. Проводится разминирование территории. Российские военные продолжают обстреливать позиции украинских сил уже с левого берега, но украинская авиация в долгу не остается — поражены авиацией четыре района сосредоточения вражеской силы, вооружения и техники на левом берегу Днепра. В оккупированных Каховке, Таврийске и Новой Каховке россияне отвели часть войск и активно патрулируют улицы.

Под огнем россиян также и Запорожская, и Днепропетровская область — враг нанес удар по Запорожью "Искандером". Российские войска отводят с левобережья Херсонской области вглубь Запорожской и Донецкой, в частности в Мелитополь и Мариуполь. Российские оккупанты и местные коллаборанты в Мелитополе насильно мобилизуют мужчин и заставляют их строить траншеи и оборонительные укрепления в городе по периметру. Со стороны Токмака в город стягиваются колонны, а гражданским к аэродрому приближаться запрещено.

Карта контрнаступления ВСУ в Херсонской области

Восток Украины

Российские источники утверждают, что украинские силы продолжают контрнаступательные действия в направлении Кременная и Сватово. Отметим, что деоккупировать удалось село Макеевка в Луганской области — оно находится неподалеку от трассы Сватово-Кременная.

Макеевка Луганской области на карте

Карта боевых действий на северо-востоке Украины

В Донецкой области россияне продолжают атаки на трех направлениях. Под наземными ударами, а также постоянным артиллерийским огнем окрестности Бахмута (Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут и другие). "Телеграф" рассказывал, что происходит в этих населенных пунктах — местное население вынуждено было выехать, а часть поселков — стерта с лица земли. Минобороны рф отчиталось про захват Майорска к юго-востоку от Бахмута. Под ударом и территории на запад от Донецка — Угледар и его окрестности, а также Авдеевка и населенные пункты этого направления.

Карта боевых действий в Донецкой области

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Херсонской области продолжают находить тела убитых солдатами рф граждан Украины — известно про более чем 400 военных преступлений. Убыстрить контрнаступление ВСУ сможет новый пакет военной помощи от США — срок поставок оценивают в несколько недель и обещают помощь на будущее.