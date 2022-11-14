Россияне готовятся к обороне левобережья: актуальные карты боев в Украине
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Враг пытается сдержать украинские силы на всех направлениях
Российские оккупанты продолжают оборудовать рубежи для обороны на левом берегу Днепра. На правом, в освобожденных населенных пунктах продолжаются стабилизационные мероприятия. В Донецкой области россияне активно атакуют, а в Луганской — мало-помалу отступают под натиском Сил обороны Украины.
Как отмечают аналитики Института изучения войны, Украина еще не освободила минимальную территорию, чтобы обезопасить себя от дальнейших атак россии. Кроме Мелитополя и территории ЗАЭС, это должны быть территории в Донецкой и Луганской области. На очереди к освобождению — десятки тысяч квадратных километров территорий.
Наступление россии продолжается на Бахмутском, Авдеевском, Новопваловском (Угледар) направлениях. Враг стягивает на это направление мобилизованных.
Юг Украины
Украинские силы продолжают закреплять контроль над правым берегом Днепра в Херсонской области. Проводится разминирование территории. Российские военные продолжают обстреливать позиции украинских сил уже с левого берега, но украинская авиация в долгу не остается — поражены авиацией четыре района сосредоточения вражеской силы, вооружения и техники на левом берегу Днепра. В оккупированных Каховке, Таврийске и Новой Каховке россияне отвели часть войск и активно патрулируют улицы.
Под огнем россиян также и Запорожская, и Днепропетровская область — враг нанес удар по Запорожью "Искандером". Российские войска отводят с левобережья Херсонской области вглубь Запорожской и Донецкой, в частности в Мелитополь и Мариуполь. Российские оккупанты и местные коллаборанты в Мелитополе насильно мобилизуют мужчин и заставляют их строить траншеи и оборонительные укрепления в городе по периметру. Со стороны Токмака в город стягиваются колонны, а гражданским к аэродрому приближаться запрещено.
Восток Украины
Российские источники утверждают, что украинские силы продолжают контрнаступательные действия в направлении Кременная и Сватово. Отметим, что деоккупировать удалось село Макеевка в Луганской области — оно находится неподалеку от трассы Сватово-Кременная.
В Донецкой области россияне продолжают атаки на трех направлениях. Под наземными ударами, а также постоянным артиллерийским огнем окрестности Бахмута (Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут и другие). "Телеграф" рассказывал, что происходит в этих населенных пунктах — местное население вынуждено было выехать, а часть поселков — стерта с лица земли. Минобороны рф отчиталось про захват Майорска к юго-востоку от Бахмута. Под ударом и территории на запад от Донецка — Угледар и его окрестности, а также Авдеевка и населенные пункты этого направления.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в Херсонской области продолжают находить тела убитых солдатами рф граждан Украины — известно про более чем 400 военных преступлений. Убыстрить контрнаступление ВСУ сможет новый пакет военной помощи от США — срок поставок оценивают в несколько недель и обещают помощь на будущее.