Два в одном – ВСУ затрофеили редкую РЛС оккупантов и облегчили жизнь мирных граждан

Потеряв технику оккупанты не смогут прицельно бить по украинским городам ракетами

Успешное наступление ВСУ продолжает пополнять наши силы новыми образцами военной техники оккупантов, в руки украинских военных попадают даже вертолеты. Но случается и более редкая и ценная техника.

Так, на аэродроме освобожденной Чернобаевки под Херсоном украинские бойцы смогли захватить брошенную оккупантами самую современную РЛС рф — 48Я6-К1 "Подлет".

"Подлет" — обнаруживает вражеские ракеты, корректирует свои

РЛС 48Я6-К1 "Подлет" является самой современной станцией в ВС рф, так как хотя ее разработка и началась еще в 2000-х годах, окончательно принята на вооружение в стране-агрессоре она была лишь в 2015 году.

Сам комплекс РЛС базируется на основе автомобилей КАМАЗ и, если верить открытым данным, способен обнаруживать до 200 целей, которые может находить на расстоянии до 200 км и на высоте до 10 км, а их скорость может достигать 4400 км/ч. На развертывание или свертывание комплекса уходит порядка 20 минут.

Точное количество РЛС "Подлет", имеющихся на вооружении ВС рф, неизвестно, но как минимум одна из них уже была уничтожена ВСУ еще в июле в той самой Херсонской области точным ударом РСЗО HIMARS.

Захватом "Подлета" ВСУ еще больше улучшили ситуацию для мирных жителей украинских городов, ведь помимо обнаружения целей РЛС, стоящая на вооружении врага, помогает более точно наводить зенитные ракеты С-400 и С-300, последними оккупанты часто обстреливают украинские города.