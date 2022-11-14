"Знаковая победа для Украины": Байден рассказал, что будет происходить на фронте после возвращения Херсона

Президент США убежден, что темпы боев зимой снизятся

После потери контроля над Херсоном российские оккупанты более не смогут захватить больше украинских земель.

Такое мнение озвучил президент США Джо Байден после переговоров с главой Китая Си Цзиньпином на полях саммита "Большой двадцатки" на индонезийском острове Бали.

"На самом деле возвращение Херсона — это очень знаковая победа для Украины, могу разве что аплодировать храбрости и мощи Вооруженных Сил и народа Украины", — сказал он.

Байден отметил, что из-за приближения зимы темпы боевых действий снизятся, однако он выразил убежденность, что россия окажется неспособной захватить больше украинских земель.

При этом он подчеркнул, что ВСУ сами должны решать, каким образом им вести боевые действия. Кроме того, президент США добавил, что в настоящее время нельзя вести какие-либо переговоры об Украине без присутствия ее представителей.

Вместе с тем Байден добавил, что его страна будет продолжать оказывать поддержку, чтобы Украина могла отстаивать свою позицию.

Стоит отметить, что в администрации Байдена и ранее давали прогноз о том, что из-за похолодания темпы боевых действий на всей линии фронта в украине заметно снизятся, однако с этим не согласны аналитики американского Института изучения войны. По их мнению, сейчас любая пауза играет на руку россиянам, поэтому в ближайшие недели интенсивность боев будет лишь нарастать.