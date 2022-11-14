"Закройте рот и идите пешком": в "Укразализныце" резко отреагировали на скандал с военным в тамбуре

В компании пообещали провести работникам тренинги по оказанию психологической помощи, а также расширить зоны для военнослужащих на вокзалах

В Украине разгорелся скандал из-за того, что в одном из поездов "Укрзализныци" военнослужащего, который возвращался домой с фронта, выставили в тамбур из-за "неприятного запаха". Руководитель пассажирских перевозок компании Александр Перцовский после этого отметил, что украинский защитник ушел с вагона после конфликта с другими пассажирами, однако затем решил более детально прокомментировать инцидент. В частности он порекомендовал тем неадекватным пассажирам, которым не нравится путешествовать с военнослужащими, "закрыть рот и пойти пешком"

Как говорится в его посте в Фейсбук, ему очень жаль, что кто-то решил обвинить сотрудников "Укрзализныци" в произошедшем и благодарен родственникам военнослужащего, которые эту информацию опровергли.

"В голове не укладывалось, чтобы наша коллега могла слово невежливое сказать военнослужащему. Коллега, которая по 20 часов эвакуировала маршрутом Харьков-Львов людей на пике эвакуации, в переполненном поезде наводила порядок — никому и ничего не воняло тогда", — сказал он.

Вместе с тем он отметил, что после пересмотра видеозаписей с камер в поезде стало понятно, что перепалка между пассажирами произошла до того, как стюард пришла проверять билеты. Более того, сотрудники компании пытались его успокоить и даже предлагали другие места.

По его словам, вскоре "УЗ" проведет для сотрудников курсы оказания психологической помощи, а также продолжат работы по расширению специальных зон для военнослужащих на вокзалах, где те смогут принять душ, постирать вещи и отдохнуть.

Что касается неадекватных пассажиров, то таковым он посоветовал ходить пешком, если им не нравится ездить с военнослужащими, которые их защищают.

Как сообщалось ранее, скандал произошел в поезде Днепр-Киев №731 ("Интерсити") 11 ноября с военнослужащим Виктором Якименко. Изначально сообщалось, что его якобы попросила выйти из вагона сотрудница "Укрзализныци", однако в самой компании эту информацию оперативно опровергли.