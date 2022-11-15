Погибших миллионы: Зеленский шокировал правдой, сколько живых существ россия погубила в Украине

Сжигали леса, срывали постройки, затапливали шахты... Зеленский рассказал, какой вред окружающей среде нанесла агрессия россии.

Около 6 млн домашних животных, по меньшей мере, 50 тысяч дельфинов погибли в Черном море в результате российской агрессии в Украине.

Такие данные обнародовал президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения к участникам саммита G20 на Бали.

"Просто представьте это: в результате российской агрессии погибли 6 миллионов домашних животных. 6 миллионов! Это официальные данные. Уничтожены по меньшей мере 50 тысяч дельфинов в Черном море. Тысячи гектаров почвы загрязнены вредными веществами. Большинство из них – это плодородные почвы." — подчеркнул глава государства.

По словам Зеленского, объем загрязнения атмосферы от российской агрессии пока невозможно точно установить. Президент рассказал присутствующим на саммите, что россияне, прорвавшись на украинские земли, сжигали нефтебазы, химические предприятия, срывали сооружения, нанося неоценимый ущерб окружающей среде. Вспомнил Зеленский и о лесах, разрушенных пожарами и о сотнях гектаров земли, на которых до сих пор разложены снаряды и мины.

Отдельное внимание президент обратил на десятки затопленных угольных шахт, важнейшей из которых считается шахта "Юнком". В настоящее время находится на оккупированной россией территории. Затопление произошло именно из-за действий агрессора, подчеркнул президент. Наряду с этим Зеленский напомнил, что в 1979 году в этой шахте произошел подземный ядерный взрыв.

"Хотя всем в москве известно, какая это угроза не только для рек в Донецкой области, но и для Азовского моря, а значит, для Черноморского бассейна. Только деоккупация нашей территории может создать условия, чтобы снять эту угрозу", — подчеркнул президент.

Оценить ущерб, нанесенный окружающей среде от войны в Украине, может помочь специальная платформа. О необходимости ее создания Зеленский рассказал во время выступления на климатическом саммите в Египте. Президент подчеркнул, что мир должен найти общие ответы на экологические угрозы, созданные россией, иначе человечество еще долго не сможет вернуться к нормальной жизни.

Зеленский поблагодарил все страны, которые, помогая, также участвуют в разминировании территорий и отметил, что Украина нуждается в еще большем количестве спецтехники и специалистов для этого.

"Это все не просто украинская проблема. Это вызов для всего мира", — подчеркнул Зеленский.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области в результате контакта с минами взорвался в автомобиль железнодорожников. Без пострадавших не обошлось.

Также мы писали о том, что под Чугуевым Харьковской области на мине взорвалась группа дорожников, которая ремонтировала покрытие на деоккупированных территориях. В результате взрыва два человека погибли.