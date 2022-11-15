Осужденный в россии студент из Замбии погиб на войне: появилась реакция Украины и россии

Погибшему африканцу было 23 года

Не имея успехов на поле боя, путин, по всей видимости, решил использовать любые человеческие ресурсы в своей захватнической войне. Так, например, кремлевский диктатор узаконил мобилизацию российских зэков.

Как стало известно, 22 сентября на войне в Украине погиб гражданин Замбии, который отбывал тюремный срок в рф. Обстоятельства того, как бывший студент московоского ВУЗа пополнил ряды оккупационных войск остаются неизвестными. Однако правительство Замбии намеревается это выяснить и уже обратилось к властям россии с просьбой срочно предоставить им необходимую информацию.

На гибель африканца уже успели отреагировать в украинском МИД. Спикер министерства Олег Николенко обратился к гражданам Африки и призвал их не умирать из-за амбиций путина.

"Путин отправляет заключенных в России африканских граждан на войну в Украине. Убит бывший замбийский студент. Мы призываем Африканский союз и все африканские государства потребовать, чтобы Россия прекратила давление на их граждан. Африканцы не должны умирать за больные имперские амбиции Путина" — написал Николенко на своей странице в Twitter.

Российские СМИ, ссылаясь на заявления российского МИД, сообщают, что в москве уточняют обстоятельства ситуации с гибелью студента из Замбии.

"Сейчас выясняем этот вопрос. Были контакты в Лусаке у нашего посольства, выясняем, конечно, все обстоятельства", – передает издание слова замминистра иностранных дел рф Михаила Богданова.

Как отмечает издание РБК, смерть 23-летнего Лемехани Ньиренды стала первым известным случаем гибели иностранного гражданина, завербованного в россии для участия в боевых действиях против Украины.

Напомним, ране мы рассказывали о том, как путин завершил мобилизацию, но продолжает набирать солдат.