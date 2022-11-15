Заморозка войны – это ловушка. Никаких переговоров с россиянами быть не может

Волонтер и руководитель военного направления Фонда Сергея Притулы убежден, что никаких переговоров с россиянами просто быть не может

Сейчас важно внимательно следить за двумя нарративами и теми, кто их распространяет и будет распространять.

Потому что это российские нарративы. И те кто это носит – либо полезные идиоты или завуалированная рсн.

1) "Договорняки. Наши дали им отступить, можно было взять в плен 20000 кафиров\убить их, где трофеи и.т.д."

В ночь окончательного бегства россиян и по правому и по левому берегу Днепра почти непрерывно работала наша артиллерия и РСЗО. Поверьте, накрошили их достаточно и техники и живой силы. И до этого тоже работали, и целоуказание было и результаты тоже.

Всем говорящим о "не догнали и не добили" предлагаю ехать и догонять самим по заминированной территории собственными ножками.

Только в одной из механизированных бригад на Южном направлении потери за пару дней "наступления" — более десятка солдат и офицеров из-за подрывов на минах, фугасах, СВП.

+ оккупанты тоже накрывали наши позиции РСЗО и артой, они не де*илы, воевать научились. И осваиваться на запасные рубежи тоже.

Этот нарратив направлен исключительно на раскол общества, которое сейчас находится в состоянии единства и постепенной культивации недоверия к военному и политическому руководству.

2) Надо садиться и договариваться с россиянами, они готовы и сами предлагают.

Не надо. Надо освобождать территории. Никаких переговоров с россиянами быть не может, если это не о пленниках, капитуляции в войне и репарации. Точка.

Мы уже заплатили слишком большую цену за Минск и "форматы".

Они на это готовы сейчас потому что "получили п#зды" и вероятно получат еще большее. Россиянам нужна оперативная пауза как минимум для перегруппировки, или заморозки конфликта на время (речь может идти о годах) для решения собственных проблем с армией, экономикой, ВПК, международной и т.д.

И они, допускаю, могут что-нибудь предложить вместо, скажем, деоккупацию отдельных территорий.

Но это очевидная и страшная ловушка, потому что россияне вернутся.

Нападут еще раз, но будут готовы и сделают работу над ошибками.

А будем ли готовы к этому мы очень не факт.

Источник: Фейсбук-страница Романа Синицына (Балана)