Несгибаемая женщина: известная активистка после преследований россиян снова в Херсоне с флагом Украины

За свою украинскую позицию женщину похищали дважды

Пока Вооруженные сил Украины сражались с российскими захватчиками на поле боя в оккупированных украинских городах местные жители проявляли свой героизм и любовь к нашей стране по своему. Несмотря на угрозы для жизни, похищения и пытки многие украинцы продолжали проявлять свой патриотизм и непокорность.

Одной из такой героинь является 57-летняя учительница из Херсона Елена Наумова. Женщина приобрела огромную популярность среди молодежи благодаря созданию остроумных видео, на которых она высмеивает оккупантов и поддерживает защитников Украины. За такую позицию, как пишут местные СМИ, женщину дважды похищали захватчики.

Одновременно с похищением на её аккаунте в TikTok появилось видео, на котором Елена с синяками под глазами на русском языке просит прощения за оскорбление российских военных.

По словам её сына Николая Наумова представители оккупационной власти осуществляли значительное давление на женщину. После последнего похищения местонахождение Елены Наумовой было неизвестно.

Издание Кавун City, ссылаясь на собственные источники, сообщает, что во время пропажи женщины с её мобильного телефона стали поступать звонки разным людям (в частности, на подконтрольной территории Украины и на Вайбер на Херсонщине). В материале указывается, что целью данных звонков было "выманивание" людей, которые, как правило, могли завершиться пленом.

14 ноября сын Елены Наумовой опубликовал видео, на котором запечатлена его мать в центре освобожденного Херсона с флагом Украины. При этом мужчина отметил, что мать до сих пор так и не вышла на связь с ним.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, как движение "Желтая лента" приближало освобождение Херсона

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