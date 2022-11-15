Гончаренко передал ВСУ САУ Гвоздика, приобретенную за донаты украинцев

Новая техника пришла в войска благодаря помощи более 10 тысяч жертвователей

Во вторник, 15 ноября, Первая отдельная бригада специального назначения имени Ивана Богуна получила 122-мм САУ 2С1 "Гвоздика", в полном смысле этого слова народную, поскольку средства на ее покупку – 10 миллионов гривень, собирали рядовые украинцы.

Так выглядит новая Гвоздика в рядах бригады

Новую технику спецназовцам передал инициатор сбора – народный депутат Украины Алексей Гончаренко, объявивший сбор средств на технику в октябре. С тех пор более 11 тысяч уркаинцев скинулись на покупку САУ, которая усилила огневую мощь воинской части.

Нардеп Алексей Гончаренко и боец бригады Тарас Березовец

В рядах бригады, успешно работавшей в Харьковской, Киевской, Херсонской областей служит журналист и блогер Тарас Березовец, сообщивший о передаче военной техники спецназовцам бригады.

САУ Гвоздика несмотря на свой почтенный возраст – была принята на вооружение в 1971 году, при умелом использовании остается серьезным оружием. Это достигается путем использования 122-мм пушки стреляющей снарядом от 14 до 22 кг на расстояние до 15-17 км.

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САУ имеет слабое бронирование, свойственное для большинства машин данного типа, но зато хорошую скорость, которая пригодится для оперативной смены позиции в случае открытия ответного огня.

"Назначение САУ "Гвоздика" – это отправлять оккупантов в черные пакеты. Согласитесь, сейчас это общая мечта всех украинцев", — подчеркнули организаторы сбора.

Бойцы бригады изучают новую технику

Тем временем в рядах ВСУ сражаются советские пушки, переданные партнерами вместе с современными снарядами к ним.