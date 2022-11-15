Самый большой обстрел с начала вторжения: министр рассказал, что совершили россияне

Удары по украинской энергосистеме влияют наших соседей

В первый день саммита G20 россия решила нанести по территории Украины очередной массированный удар. Под обстрел уже традиционно попала энергетическая система страны.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко на своей странице в Facebook назвал атаку 15 ноября самым массированным обстрелом энергосистемы с начала войны. Отмечается, что "прилеты" пришлись, как по объектам генерации, так и по системе передачи электроэнергии. В связи с этим по всей стране были введены аварийные отключения.

По мнению Галущенко, данные атаки связаны с поражениями рф, как на поле боя, так и международной арене и несут в себе цель нанести максимальный ущерб украинской энергосистеме перед грядущей зимой.

"Эта атака может повлиять не только на энергосистему Украины, но и на энергосистемы некоторых наших соседей", — добавил Герман Галущенко.

К слову, последствия российской агрессии почувствовали даже в соседней Молдове. По словам министра инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрея Спину, в результате бомбардировки украинской энергосистемы одна из линий электропередачи, обеспечивающая транспортировку электроэнергии для Молдовы, была отключена в автоматическом режиме. Это повлекло за собой отключение электроэнергии по всей стране.

Напомним, ранее мы сообщали о том, как отреагировали страны Запада на массированный обстрел Украины.

Также мы писали о том, что стало известно, сколько россия выпустила ракет по Украине во время обстрела 15 ноября.