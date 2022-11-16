россия попытается захватить всю Донецкую область: актуальные карты боев в Украине

Враг усиливает позиции на востоке

Российские войска сосредоточили свои усилия на том, чтобы захватить всю Донецкую область. Также россия устроила новый массированный ракетный обстрел по всей Украине. Традиционно россияне целят по энергетическим объектам, в городах массово исчезает свет.

Как отмечается в отчете Института изучения войны, также россия продолжает мобилизовать и усиливать свои войска на оккупированных территориях Украины не только на восточном, но и на южном направлении.

Карта военных действий Украина

Контрнаступательные действия ВСУ продолжают на востоке Украины.

Восток Украины

Здесь российские войска наносили плановые авиационные, ракетные и артиллерийские удары вдоль линии соприкосновения на востоке Харьковской и западе Луганской областей.

Карта контрнаступления Украины на северо-востоке

Донецкая область

Российские войска продолжают наступательные действия в районе Бахмута, а также в районе Авдеевка-Донецк 15 ноября. Боевики вновь заявили о том, что российские войска захватили Опытное и планируют наступление на Авдеевку. Также россияне утверждают, что их силы находятся на северной окраине Опытного, что указывает на то, что в настоящее время российские силы не контролируют весь поселок.

Также российские войска продолжили наступательные операции на западе Донецкой области. Глава Донецкой областной администрации Павел Кириленко сообщил, что российские войска обстреляли Павловку и Пречистовку (12 км к западу от Угледара). Российские силы продолжали обстрел вдоль линии соприкосновения в западной части Донецкой области и восточной части Запорожской области.

Карта боевых действий в Донецкой области

Юг Украины

Российские войска продолжали занимать оборонительные позиции к востоку от Днепра и отходить от побережья левого (восточного) берега. На спутниковых снимках с геолокацией видно, что российские войска устанавливают оборонительные рубежи к югу от Краснознаменского канала в районе Бехтер, примерно 50 км к юго-западу от Херсона.

Также оккупанты продолжали плановые артиллерийские и авиаудары в Запорожской, Николаевской, Днепропетровской областях и на правом берегу Херсонской области.

Карта контрнаступления в Херсонской области

Как сообщал "Телеграф", 11 ноября, в Херсон, находившийся под оккупацией российских захватчиков с марта 2022 года, зашли наши украинские военные.