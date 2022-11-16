Быстро не будет: эксперт рассказал, что нужно для освобождения Херсонщины и оценил сроки

Украинским военным придется взять линии снабжения врага под огневой контроль сразу на двух направлениях

Украинские военные зачищают Херсон и правобережную часть области от российских оккупантов, а также держат под огневым контролем часть левого берега Днепра. Там оккупанты подготовили линии обороны — окопы, доты, но все равно отходят от реки вглубь территории.

Как рассказал "Новостям Приазовья" глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан, для дальнейшего освобождения левого берега, включая части Херсонской и Запорожской области, украинским военным нужно вооружение. Россияне на этом направлении накапливают силы теми группировками, которые вывели с правого берега.

Для ВСУ важно взять под контроль логистику врага, в том числе с юга — Армянск, Перекоп. Если украинские войска смогут взять под контроль єту линию поставок, а также с восточной стороны — Волноваха, Мариуполь, это приведет к истощению войск врага на юге и позволит отодвинуть их. На такие операции проходят не быстро, отметил Кузан.

Российские военные движутся со стороны поселка под Мариуполем

Эксперт также отметил, что россии после отступления из Херсона важна любая победа и они могут попытаться перебросить штурмовые части в Донецкую область, в том числе и использовать на Новопавловском направлении — от Волновахи до Мариуполя. Ранее "Телеграф" сообщал, что в Донецкой области продолжаются атаки россиян на украинские позиции и населенные пункты. Именно опасность отвода войск рф на другие направления называют эксперты главной проблемой российского отступления на Херсонщине. В частности, не понятна точная численность выведенных оккупантов.