Быстро не будет: эксперт рассказал, что нужно для освобождения Херсонщины и оценил сроки
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Украинским военным придется взять линии снабжения врага под огневой контроль сразу на двух направлениях
Украинские военные зачищают Херсон и правобережную часть области от российских оккупантов, а также держат под огневым контролем часть левого берега Днепра. Там оккупанты подготовили линии обороны — окопы, доты, но все равно отходят от реки вглубь территории.
Как рассказал "Новостям Приазовья" глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан, для дальнейшего освобождения левого берега, включая части Херсонской и Запорожской области, украинским военным нужно вооружение. Россияне на этом направлении накапливают силы теми группировками, которые вывели с правого берега.
Для ВСУ важно взять под контроль логистику врага, в том числе с юга — Армянск, Перекоп. Если украинские войска смогут взять под контроль єту линию поставок, а также с восточной стороны — Волноваха, Мариуполь, это приведет к истощению войск врага на юге и позволит отодвинуть их. На такие операции проходят не быстро, отметил Кузан.
Эксперт также отметил, что россии после отступления из Херсона важна любая победа и они могут попытаться перебросить штурмовые части в Донецкую область, в том числе и использовать на Новопавловском направлении — от Волновахи до Мариуполя. Ранее "Телеграф" сообщал, что в Донецкой области продолжаются атаки россиян на украинские позиции и населенные пункты. Именно опасность отвода войск рф на другие направления называют эксперты главной проблемой российского отступления на Херсонщине. В частности, не понятна точная численность выведенных оккупантов.