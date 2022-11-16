Пять городов Украины получат деньги на поствоенное восстановление: кто попал в список

Среди получивших городов — три областных центра

На восстановление критической инфраструктуры пострадавшей от атак россии направят более 1,66 млрд грн бюджетной субвенции. Кабмин утвердил порядок выдачи субвенции местным бюджетам в рамках общего с Международным банком реконструкции и развития (МБРР) проекта.

Об этом сообщает сайт Минразвития громад и территорий Украины. И.о.министра Василий Лозинский отметил, что решение даст возможность восстановить и модернизировать пострадавшие объекты водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и обращения с отходами.

Больше всего из более чем 1,66 млрд грн получит Харьков — 1,14 млрд грн. Кроме него субвенция распределится еще в четыре города — Николаев (311 млн грн), Бровары (91,8 млн грн), Кременчуг (59,8 млн грн), Житомир (58,8 млн грн).

Ранее "Телеграф" рассказывал, что после последней ракетной атаки россии без свет оказались миллионы украинцев. Ракеты не случайно ударили во время саммита "Большой двадцатки" в Индонезии, считают эксперты. Атака 15 ноября стала самой массовой с начала вторжения — по Украине запустили около сотни ракет.