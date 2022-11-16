В Украину доставили 3D-сканеры для фиксации преступлений россии, начнут с Киева

Судебные эксперты будут собирать доказательства беспроводными устройствами, появилась возможность идентифицировать оккупантов

Тридцать беспроводных 3D-сканеров Artec Leo с программным обеспечением, переданные нашей стране Люксембургом, уже доставлены в Украину для документирования военных преступлений россии.

Об этом в комментарии "Телеграфу" сообщила заместитель директора Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Наталия Нестор.

"Этот 3D-сканер уникален, потому что на территории Украины его никогда не использовали. Мы впервые его привезли и будем применять. Но другие страны мира его уже используют. Например, полиция Японии вообще имеет в каждом участке этот 3D-сканер. Они соответственно его применяют, даже для идентификации лица преступников. Этим сканером наводят на личность, он сразу им в систему передает изображение в формате 3D высокого качества, оно сканируется и лучше происходит идентификация. Нас конечно интересует фиксация преступлений российской федерации. В чем она заключается? Это могут быть те же мины, оружие, гранаты, разрушенные здания, поврежденные автомобили после выстрелов или взрывов и т.д. С помощью этих сканеров это все можно отображать, собирать эти доказательства", — отмечает она.

По ее словам, с помощью этих устройств теоретически даже можно будет идентифицировать и оккупантов. Если, например, будут в наличии хорошие спутниковые снимки русских солдат на территории Украины во время вторжения россии. "Этот сканер направляется на объект, если он будет иметься, то мы сможем, например, подтвердить совпадение его внешности с этими фотографиями", - объясняет Наталия Нестор.

Также заместитель директора сообщила, что это устройство портативное, ручное и беспроводное. Он работает на специальных аккумуляторах, "и не требует никакого подключения к сети, его хватает надолго".

"То есть, когда эксперт выезжает с этим портативным сканером, носит его в руке, направляет на объект и сканирует. Соответственно, это изображение передается на программное обеспечение компьютера. Нам передали 30 таких сканеров вместе с программным обеспечением. Впервые их используют в Киеве. Но поскольку у нас в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз убрали принцип территориальности, наши эксперты выезжают в любой город, район, регион Украины на осмотр места происшествия. Следовательно, будут пользоваться там этими сканерами. С понедельника мы их будем уже использовать в работе", - отметила она, добавив, что эксперты института уже предварительно выезжали на место вчерашних попаданий в жилые дома столицы.

Как известно, ранее министр обороны Люксембурга Франсуа Бауш сообщал, что стоимость сканеров составляет 1,3 миллиона евро. По его словам, ПО устройств позволяет пользователям сканировать большие площади со всеми найденными там объектами. И это помогает лучше раскрывать преступления.

Как сообщалось, 27 февраля Украина подала иск в Международный суд ООН по поводу геноцида украинского населения, а также того, что россия искажает значение этого слова и использует его как оправдание вторжения.

Также "Телеграф" писал, почему представление в Международный уголовный суд в Гааге иска против президента россии владимира путина в связи с военными преступлениями в Украине вполне реально.