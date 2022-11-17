В Джанкое сильный взрыв: местные жители жалуются на перебои со светом

Не исключено, что взрыв является следствием "прилета" в район аэропорта

В оккупированном Крыму вновь прозвучали взрывы. Согласно предварительной информации, на этот раз он прозвучал в Джанкое.

Видеозапись, на которой слышны звуки напоминающие взрыв, появилась в телеграм-канале "Оперативний ЗСУ". По его информации, "прилет" пришелся в район аэропорта, на котором в этот момент находилось около 80 единиц техники, в том числе тактической и стратегической авиации.

Официальных подтверждений информации пока не поступало, однако в местных пабликов уже пошла информация о работе ПВО, а жители сообщают об отключении света.

Судя по данным на одном из видео происшествие произошло около 23:40.

Как сообщалось ранее, сезон регулярных хлопков в Крыму был открыт 9 августа, когда в аэропорту в Новофедоровке были уничтожены несколько самолетов.

При этом взрывы ранее звучали и в Джанкое. Так 16 августа взрыв привел к детонации боекомплекта в селе Майское в 25 км от города и пожару на подстанции в самом Джанкое.

Наиболее масштабная атака произошла 29 октября, когда вследствие ударов беспилотников были повреждены три корабля Черноморского флота, среди них может быть и флагман "Адмирал Макаров".