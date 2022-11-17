Враг усилил обстрелы на Херсонщине и атакует на востоке: актуальные карты боев в Украине

Силы обороны Украины продолжают давать отпор оккупантам

Российские оккупанты продолжают атаки в Донецкой области на трех направлениях, но значительного продвижения им достичь не удается. У военных рф на этом направлении плохое морально-психологическое состояние.

Об этом сообщается в отчете Института изучения войны. Украинские силы тем временем не останавливают удары по россиянам и их линиям снабжения на юге Украины. В районе Сватово и Кременной на Луганщине продолжается контрнаступление Сил обороны Украины.

Генштаб сообщает про отражение атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Белогоровка Луганской области и Верхнекамянское, Соледар, Невельское, Марьинка и Первомайское Донецкой области.

Карта военных действий в Украине

Восток Украины

Бои на линии Сватово-Кременная продолжаются. Россияне заявляют про украинский штурм на северо-западе от Сватово. На этом направлении была отбита российская атака в районе Стельмаховки. Также часть российских источников, цитируемых аналитиками утверждала, что украинские силы продолжают действовать на перекрытие участка трассы от Сватово в Кременную. В районе Кременной сообщается о боях к югу — около Белогоровки. Украинские силы продолжают бить по скоплениям врага и его техники.

Карта боев на северо-востоке Украины

В Донецкой области россияне продолжаю атаковать возле Бахмута и Авдеевки. В районе Бахмута атакуют как к северо-востоку (Белогоровка, Веселое, Соледар) так и с юга (Курдюмовка). Россияне получают незначительные продвижения большой ценой. Так при захвате Майорска (как заявляет мо рф — 13 ноября), погибли половина состава горловского батальона местных коллаборантов. Их распустили.

В районе Авдеевки атаки также были к северу (Новокалиново), западу от Авдеевки (Первомайское) и югу (Невельское). Также россияне пытаются атаковать на западе Донецкой области.

Карта боев в Донецкой области

Юг Украины

Российские войска продолжали укреплять и перегруппировывать позиции на левом берегу Днепра. Оккупанты продолжают обустройство обороны на разных рубежах, выискивают способы наладить логистику на левом берегу реки Днепр в обход огневого контроля Сил обороны. Продолжается контрбатарейное противостояние по линии фронта. В Херсонской и Запорожской областях продолжаются удары ВСУ по российским сила и тыловому обеспечению. В частности, приведен в негодность железнодорожный мост в Черниговке Запорожской области. Враг постоянно нервничает из-за возможности контрнаступления украинских сил в районе Гуляйполе — Орехов.

Карта контрнаступления ВСУ в Херсонской области

Как ранее сообщал "Телеграф", для того, чтобы ВСУ могли форсировать Днепр и продолжить контрнаступление, Украине нужно больше оружия. Чтобы выдавить россию с юга Украины нужно перекрыть каналы снабжения как на юге с Крыма, так и на востоке через Мариуполь. Эксперты считают, что после освобождения Херсона россияне могут стянуть войска на Донецкое направление, но для Украины более выгодным будет работа на других направлениях фронта.