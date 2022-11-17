"Пять минут — пять попаданий": на видео сняли эффективную работу украинского снайпера по оккупантам

Событие случилось на Донецком направлении

Украинский защитник, боец подразделения специальных операций Вооруженных сил Украины во время ожесточенного боя с россиянами только через пять минут "демилитаризировал" троих, а также ранил еще двух российских оккупантов.

Хорошей новостью о достижениях героя, защищающего землю Родины от захватчиков, поделились в пресс-службе ССО ВСУ, отметив, что такой результат отработав по россиянам, показал один из снайперов подразделения.

"Это произошло на донецком направлении. Как результат – трое уничтоженных и двое раненых россиян. Во время работы за один выстрел удалось поразить сразу двух врагов", — говорится в тексте публикации.

Также отмечено, что успешную работу воина удалось зафиксировать на камеру.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на Херсонском направлении погиб 22-летний украинский герой, всеми усилиями выбивал российских захватчиков с территорий Родины. Владислав Антонов любил Украину и боролся за свой народ и родную землю.

Также напомним, что ожесточенные бои с захватчиками за уже освободившуюся Херсонщину унесли жизни чемпиона мира по хортингу Валерия Скоренцова.