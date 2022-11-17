Укр

"Пять минут — пять попаданий": на видео сняли эффективную работу украинского снайпера по оккупантам

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Воин защищает Украину от захватчиков из россии
Воин защищает Украину от захватчиков из россии

Событие случилось на Донецком направлении

Украинский защитник, боец подразделения специальных операций Вооруженных сил Украины во время ожесточенного боя с россиянами только через пять минут "демилитаризировал" троих, а также ранил еще двух российских оккупантов.

Хорошей новостью о достижениях героя, защищающего землю Родины от захватчиков, поделились в пресс-службе ССО ВСУ, отметив, что такой результат отработав по россиянам, показал один из снайперов подразделения.

"Это произошло на донецком направлении. Как результат – трое уничтоженных и двое раненых россиян. Во время работы за один выстрел удалось поразить сразу двух врагов", — говорится в тексте публикации.

Также отмечено, что успешную работу воина удалось зафиксировать на камеру.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на Херсонском направлении погиб 22-летний украинский герой, всеми усилиями выбивал российских захватчиков с территорий Родины. Владислав Антонов любил Украину и боролся за свой народ и родную землю.

Также напомним, что ожесточенные бои с захватчиками за уже освободившуюся Херсонщину унесли жизни чемпиона мира по хортингу Валерия Скоренцова.

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#Украина #Война #Герой #ССО