Только с испытательным сроком: кто сможет вступить в ВСУ на контракт

Проверки на профпригодность коснутся не всех

Верховная Рада продлила срок действия военного положения в Украине на фоне полномасштабного вторжения рф. Общая мобилизация распространяется на военнообязанных мужчин призывного возраста. В ноябре депутаты Верховной Рады зарегистрировали законопроект, согласно которому поступить на контракт в ряды Вооруженных сил Украины можно будет только после прохождения испытательного срока. Телеграф выяснил, сколько может длиться проверка и что будет если потенциальный контрактник не пройдет проверку на профпригодность.

Для чего нужен испытательный срок и сколько времени он может занять?

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что проверки нужны для того, чтобы повысить качество отбора на военную службу и сделать ее более престижной. Что касается сроков, то испытания контрактников могут занять от 1 до 6 месяцев.

Что будет, если военный не пройдет проверку?

Для подобных случаев законопроектом предусмотрено несколько возможных вариантов развития событий:

для военнослужащих — контракт расторгается досрочно;

для женщин — освобождается от службы;

для военнослужащих-срочников — возвращается для несения срочной службы (при этом два месяца службы на контракте засчитывается как один месяц срочной службы);

для резервистов — отправляется обратно в резерв.

Успешное прохождение испытания дает право военным продолжить проходить контрактную службу в ВСУ или других военных организациях.

В период военного положения и всеобщей мобилизации в Украине контрактктников, которые не смогут пройти проверку на профпригодность будут направлять для дальнейшего прохождения службы в лавах ВСУ.

Правила не для всех: кому из военных не придется проходить испытательный срок

Проверки перед поступлением на службу не будут проводиться для курсантов, которые проходили обучение в военных вузах и подразделениях высшего образования, а также для тех, кто раньше проходил воинскую службу.

Испытательный срок для службы на контракте будет ждать только тех потенциальных военных, кто не служил в армии и не учился по воинским специальностям в учебных заведениях.

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