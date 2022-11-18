Укр

"Охотники на дронов": что это за системы рф и как мастерски их уничтожают ВСУ

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Валерия Куценко Валерия Куценко
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Хваленые российские комплексы РЭБ "Силок" на поверку оказались не так уж хороши Новость обновлена 18 ноября 2022, 09:09
Хваленые российские комплексы РЭБ "Силок" на поверку оказались не так уж хороши. Фото telegraf.com.ua

Что иронично, уничтожением российского "борца с дронами" занимаются… сами украинские дроны

Российские оккупанты любят похвастаться своим "супероружием", которое в большинстве случаев по факту оказывается как минимум не соответствующим заявленным характеристикам, — так случилось и с комплексом радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Силок-01", который в россии еще называют "охотником на дронов".

"Телеграф" разобрался, что это за системы, откуда вокруг них столько шума, и как они уничтожаются в Украине.

Стоит заметить, что "Силок-01" россия начала использовать с 2018 года как систему противодействия дронам, — комплекс обнаруживает беспилотники, блокирует их системы связи, наведения и навигации, и сажает их на землю.

"Силки" обычно устанавливают на "КАМАЗы", а их заявленный радиус действия, — 3-4 километра. РЭБ-ки производят на московском концерне "Созвездие",

Однако на проверку они вовсе не такие эффективные, как заявлено.

Так, уже не единожды украинские воины захватывали "Силки" и уничтожали их.

Такой комплекс РЭБ "Силок" ВСУ захватили в сентябре 2022
Такой комплекс РЭБ "Силок" ВСУ захватили в сентябре 2022

В частности, на днях успешной ликвидации системы похвастались в 30 отдельной механизированной бригаде имени князя Константина Островского на Бахмутском направлении в Донецкой области.

При этом, что символично, "охотник на дронов" был уничтожен с помощью тех самых дронов, — именно беспилотники обнаружили "Силок" и скорректировали по нему огонь.

Стоит заметить, что дроны в целом стали одним из главных оружий Украины в войне против россии.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Украине занялись созданием полноценного флота дронов.

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#Оружие #РЭБ