"Боюсь, что ты будешь на Востоке": сеть растрогало письмо украинскому военному от племянницы (фото)

Ребёнок просит своего дядю приехать к её дню рождения

С началом войны, которую против нашей страны развязала россия, украинским детям пришлось рано повзрослеть. Многие из них сейчас с нетерпением ждут того дня, когда наступит наша победа и война закончится, чтобы их родные вернулись домой. А пока наши воины стоят на защите родины, дети стараются их поддерживать, отправляя мотивирующие письма.

Одно из таких писем из дома получил Михаил, военный, который сейчас обороняет Украину от захватчиков. Его маленькая племянница отправила ему рисунок, на котором изобразила своего дядю в военной форме на сине-желтом фоне и приложила к нему письмо. Об этом сообщается на странице Павла Астронома в Twitter, украинского фотографа и автора YouTube-канала "Наснага".

В нем ребенок просит военного приехать на ее день рождения зимой, а также пишет, что "боится чтого, что её дядя окажется на Востоке", где сейчас идут тяжелые бои.

Пользователей сети растрогало письмо девочке своему дяде. Многие отметили, что такая поддержка детей очень важна для наших военных, она дает еще больше стимула, чтобы скорее выставить оккупантов с нашей земли.

Напомним, что после освобождения Херсона юные украинцы с патриотическими шевронами и повязками цвета флага Украины следят за порядком в городе.