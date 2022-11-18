Таких людей у врага нет и не будет: пост об украинском Герое-генерале вызвал восторг в сети (фото)
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В 2015 году военному было присвоено звание Героя Украины
На защите нашей родины от российских оккупантов стоит большое количество смелых украинцев, которые сейчас сражаются за нашу победу в этой страшной войне, развязанной россией. "Телеграф" расскажет историю об украинском военном с большим боевым опытом, за плечами которого стоят блестящие военные операции в зоне АТО.
38-летний Сергей Собко является бригадным генералом Вооруженных Сил Украины, начальником штаба – заместителем командующего Сил территориальной обороны ВСУ. В 2015 году о н был награжден званием Героя Украины. Об этом на своей странице в Facebook рассказала журналистка и общественный деятель Зоя Казанжи.
Сергей Собко родился в поселке Литин Винницкой области. Окончил школу с золотой медалью. Затем с отличием окончил Одесский военный институт Сухопутных войск.
Проходил курсы офицеров-наблюдателей (военная база Гоэнфельс, Германия), также прошел повышенный 9-месяный курс офицеров пехоты по организации и тактике ведения боя (Форт Беннинг, штат Джорджия, США).
В 2014 году Сергея Собко зачислили Командно-штабный колледж армии США (штат Канзас). Перед тем, как он должен был отправлять на учебу, начались боевые действия на Донбассе. Собко приступил к выполнению боевых заданий с самого начала российской агрессии.
С 2017 по 2019 год был командиром 128-й отдельной горно-пехотной бригады.
В 2015 году участвовал в боях в районе города Дебальцево, со своими бойцами выходил из окружения. В том же году получил звание Героя Украины.
Также Сергей Собко является один из героев украинского документального фильма "Рейд. Сила непокоренных", который вышел в октябре 2015 года.
"Таких людей нет у врага даже близко. И не будет. К счастью", — написала журналистка Зоя Казанжи о храбром воине Сергее Собко.
Пост о военном вызвал настоящий восторг у пользователей сети. В комментариях под историей украинцы стали писать о том, что восхищены храбростью наших воинов, которые рискуя собственной жизнью защищают Украину от российских захватчиков.
Также люди в комментариях выражают огромную благодарность всем военным, а также отмечают, что очень ими гордятся.
Также пользователи отметили, что хотели бы как можно чаще встречать на просторах интернета истории о наших военных, чтобы украинцы знали своих героев.
Напомним, что освобожденный из плена известный "азовец" женился на своей девушке, с которой состоял в отношениях три года. Опубликованное в сети фото из ЗАГСа растрогало сеть.