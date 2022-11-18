Выходит из строя: почему Украина не может полноценно использовать немецкое оружие

Для восстановления гаубиц не хватает дефицитных запчастей

Украинские военные, продолжая упорную борьбу с российским агрессором, столкнулись с первыми проблемами, связанными с использованием немецкого вооружения. В настоящее время значительная часть самоходных гаубиц PzH 2000, поставленных Германией, нуждаются в ремонте из-за интенсивного использования на фронте в восточных регионах Украины. Об этом сообщает немецкое издание Spiegel. Всего Берлин передал Украине 14 артиллерийских систем.

По материалам издания Украина достаточно эффективно использует на фронте самоходные машины — за день выпускается около 300 гранат. Поэтому гаубицы быстро изнашиваются. Запчастей и технических возможностей для ремонта вооружения Украина не имеет.

Чтобы решить проблему, шесть гаубиц отправили на ремонт в Литву. Однако и там технических возможностей для обновления самоходных машин нет. Пока литовцы только разбирают рабочие установки на отдельные запчасти.

Спасти ситуацию и восстановить западное вооружение может создание ремонтного центра в Словакии. Германия планировала запустить его до конца декабря, но, как пишет издание, открытие, скорее всего, придется отсрочить из-за отсутствия дефицитных запчастей.

Раньше мы писали, как украинцы успешно ликвидируют россиян советскими пушками М-46.

Также мы сообщали, надолго ли хватит у США оружия для Украины. Следует отметить, что некоторые американские чиновники уже начали бить тревогу относительно значительного уменьшения отдельных видов вооружения, регулярно поставляемого в Украину.