"Наши ангелы носят пиксель": в Сети рассказали о буднях "обычных украинских героев"

Несмотря на ранения и потери побратимов, воины ВСУ мужественно защищают страну

В Международный День студента, который отмечается 17 ноября, принято поздравлять всех, кто находится в статусе студента смешными открытками и веселыми поздравлениями.

Преподаватель одного из киевских вузов Людмила Хрокало решила отойти от традиции и вместо серии смешных случаев на занятиях опубликовала для своих студентов в Фейсбук рассказ, который собрала из фрагментов переписки с "обычным" украинским героем – одним из тех, кто защищает страну в войне против рашистов – с тем, чтобы у студентов, и не только у них – была возможность спокойно жить, учиться и любить.

Герой ее рассказа окончил военное училище: факультет разведки, мигрировал за границу, прошел ряд "горячих точек", вернулся в Украину, с 2014 года воевал в составе добровольческого формирования, а с 2022 – в рядах ВСУ.

"Рассказ я практически не корректировала, хотела максимально сохранить авторский стиль изложения текста", — отмечает Людмила Рохкало.

Конечно, после такой ремарки не имело смысла вносить свои правки в рассказ героя, и мы решили оставить его в интерпретации автора поста, от лица главного героя

"Представляешь, какой бой был? Контактный до 5 м, стрелковый:бросали в доме друг в друга противопехотные гранаты. А когда кончились патроны, пошли с ребятами в рукопашку. У меня не было страха, и я не хвастаюсь, это — правда. Я поднял ребят к бою и посмотрел каждому в глаза… У многих был страх, который нельзя передать словами. Мы под шквальным стрелковым огнем и минометным обстрелом зашли на "Бабушку" (двухэтажный дом), но многие не добежали, из восьми бойцов: два – 200 и два – 300. Вчетвером мы приняли неравный бой. Против нас были вагнеровцы. Все покрывал дым, потому что они использовали дымовые гранаты. Я просто натыкался на силуэты, которые становились людьми.

Двух врагов прошел удачно (были ликвидированы мной). Вдруг Феликс выкрикнул: – Командир, граната. И я увидел, как она упала в метрах в четырех от меня, и прижался к стене. Взрыв. Вижу, как летят обломки, они жужжали и походили на шмелей или пчел. Я наклонил голову, чтобы защититься каской… Потом получил удар в лицо и еще один…

Один обломок гранаты попал в кость под глаз, второй – в щеку… Кровь залила броник и разгрузку на нем. Еще одна граната упала под ноги. Я попытался отфутболить ее ногой. Взрыв. Лечу и падаю на спину… Упал, смотрю на ноги, они на месте. С дыма появляется новый силуэт в черной форме – еще один боец ​​вагнера. Стреляю в него как могу, а он выпускает очередь у меня из своего автомата. Я получаю удары в грудь, которые мой броник выдерживает (5,45!). Сбиваю его с ног, но у меня кончились патроны. Бью кирпичом ему в лицо и забираю его АК-100. Потом вижу в конце коридора еще двоих.

Выпускаю очередь, они падают и стреляют в меня в ответ. Получаю удар в руку. Рука повисла, как кнут, держу автомат в одной правой.

[…. Ты спрашивала о страхе… Когда видишь, как умирают ребята, которых тренировал, остается только ненависть, и она поднимается как волна… Пока мне еще нужно лечиться… Я практически не сплю и на меня находит ярость, конечно не такая как там, но…. Пока я болен физически и психологически… У меня явно выраженный синдром, бывает после таких боев. Ибо такой бой был не один…]

Стреляю правой рукой по-македонски: одного ранил, а его товарищ затягивает его из коридора в комнату… Справа от меня о стенку взрывается снаряд от РПГ. Меня откидывает к соседней стене, и я сползаю вниз. Из-за сна, который уже крепко окутывает меня, я слышу голоса и шумы выстрелов. Когда открываю глаза, слышу голос Феликса: — Нет, командир, не сегодня… не сейчас… Ты еще должен обнять своего маленького Тимка. Он накладывает на меня турникеты, а Ромео привязывает скотчем к себе и выбегает со мной на улицу.

Ромео… Когда я впервые увидел его, меня поразило открытое лицо молодого и спортивного человека лет 28-30. Помню, как впервые подал ему руку для приветствия и сказал, что будем работать вместе, его почти детская радость не имела предела. Он – местный житель Донбасса. Во время боя превращался в "кракена", "машину смерти": стрелял из всего, что было: автомата, пулемета, покемона, РАН, гранатометных систем "мух", бросал в вагнеровцев гранаты бегал с этажа на этаж и стрелял. А когда наш координатор Дельта объявлял эвакуацию раненых, то если он не был в бою, то прибегал первым. Я очень благодарен этому бойцу, бесстрашному патриоту и достойному сыну Неньки Украины.

От такого количества шаров разного калибра и снарядов вокруг ушей создается чувство урагана. Ромео дотягивает меня до Дельты, где в подъезде первого этажа Ромашка (ротный медик) оказывает мне первую помощь, смотрит на меня и бубнит, почему я не поехал вчера, когда меня в очередной раз контузило. Я отвечаю: – На чем? – На велосипеде? И мы уже смеемся вдвоем.

Подъезжает эвакуационный джип, нас троих грузят в кузов. У Хохла и Кота – огнестрельные ноги. Они лежат на моих ногах, а я держу их за бронику, как за шкуру, чтобы не выпали из кузова. Водитель с позывным Пыздюк срывается с места, как Шумахер. Он знает свое дело, знает этот путь как свою ладонь. Он один из немногих водителей, не боявшихся приезжать на эвакуацию, остальные просто отказывались. Форд ревет как бык и со скоростью 120 км/ч летит между воронками от минометных попаданий. Слышу знакомый свист – звук минометных прилетов 120 мм. Джип бросает от взрывов из стороны в сторону. Хохол бубнит "Отче Наш…"

Да.. [думаю]… надежда умирает последней. От взрыва зад машины подбрасывает и кажется, что она уже опрокинулась. Но американец устоял и продолжает разрывать простор. Впереди горят две перевернутые машины и разбросанные люди. Это была эвакуация из соседнего подразделения. Не всем удается вырваться из минометного ада… Вражеский пулеметчик – профессионал, он постоянно обстреливает этот маршрут, у него пристрелян каждый изгиб, каждый метр дороги до Дружковки.

Пыдзюк давит на газ, и в один момент мне кажется, что мы летим. Наконец-то мы вырываемся из-под вражеского обстрела, доезжаем до подземного паркинга, где нас встречают ангелы в белых халатах. Они вытаскивают нас из машины, кладут на носилки и везут в операционную. Когда меня грузили на носилки, я взглянул на форд. Он весь был в дырах от обломков мин. Два задних колеса были разорваны, автомобиль стоял на дисках, а куски резины висели как сосульки. Опершись на переднюю дверь, с улыбкой юродивого на лице, стоял водитель. Он махнул головой и спросил: — Ну, как поездка, командир? Я взглянул на него и ответил: – Ты настоящий Пы*дюк. И он засмеялся в ответ.

Уже находясь в госпитале Днепра, я узнал, что Феликс, спас меня, остался прикрывать группу, отстреливался до последнего патрона, получил ранение ног и уже не мог передвигаться. Тогда он зажал Ф-ку в руке, и, когда враги его окружили, взорвал гранату и погиб. Так героически закончил свой жизненный путь наш собрат – ведущий программный инженер всемирно известной IT-компании EPAM Systems, доброволец и настоящий патриот Неньки Украины. У него осталось трое детей, одному из его сыновей — 4 года как и моему Тимке. Слава и вечная память герою!

Мне также рассказали, что во время очередной эвакуации раненых минометный снаряд попал в форд, машину выбросило на обочину, где было установлено минное поле. Кабина форда взорвалась, и Сергею водителю (с позывным по приколу Пыздюк) оторвало ноги. Он выжил и находится на лечении. Слава Герою! Смерть врагам!"

"К студентам послание от меня лично только одно: учитесь, двигайте страну вперед и всегда помните, что наши ангелы носят пиксель", — резюмирует рассказ офицера ВСУ автор поста в Фейсбук.

Ранее "Телеграф" рассказывал о еще одном мужественном украинском воине — 38-летнем генерале Сергее Собко, который в 2015 году был награжден званием Героя Украины.