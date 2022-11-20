Война — день 270: оккупанты перебрасывают десантников на Луганщину и давят под Бахмутом

Оперативно о главном 20 ноября

Полномасштабное российское вторжение в Украину длится уже 270 дней. ВСУ продолжают точечными ударами по всей линии фронта уменьшать количество оккупантов на украинской земле, однако несмотря на это россияне продолжают давить на Донбассе. Вместе с тем оккупанты перебрасывают на Луганское направления остатки подразделений, которые находились на Херсонском направлении. Эти подразделения считаются наиболее боеспособными в армии рф.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 20 ноября, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что от победы Украины зависит стабильность и процветание по обе стороны Атлантики.

Напомним, с данными за 17 ноября можно ознакомиться в материале: "Война — день 267: оккупанты готовятся к тяжелой зиме, но наносят новые ракетные удары".

Информация за 18 ноября доступна в сводке: Война — день 268: перебои со светом, ожесточенные бои на Донбассе.

О происходившем 19 ноября читайте в материале: Война — день 269: оккупанты заливают кровью Донбасс и продолжают ракетный террор Украины