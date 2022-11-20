Оккупанты распределяют войска и укрепляют тылы: карты боев в Украине

Враг продолжает атаки на востоке и обстрелы по всей линии фронта

Враг растягивает отведенные из Херсонской области силы и мобилизированных в Луганскую, восточную часть Запорожской, Донецкую область. Укрепление районов также продолжается на юге Украины.

Как отмечается в отчете Института изучения войны россияне хотят укрепить область возле наземных коммуникаций, что актуально для использования после взрыва на Керченской мосту.

Украинские военные продолжают контрнаступательные действия на линии Святово-Кременная. Оккупанты не останавливают атак вокруг Бахмута, Авдеевки и к западу от Донецка. Сообщается, что на Бахмутском направлении они несут большие потери.

Карта военных действий в Украине

Восток Украины

Аналитики сообщают про продолжение контрнаступления Сил обороны Украины на линии Сватово-Кременная. Идут бои на северо-запад от Сватово.

Каота боевых действий на северо-востоке Украины

В Донецкой области россия продолжает терять солдат, но атакует. Ситуация очень динамичная. Бои идут на северо-восток и юго-запад от города. Кадры с геолокацией показали, что украинские военные сохранили позиции возле Майорска, несмотря на заявление мо рф про полный контроль над городом. Сообщается, что бои идут возле трассы Лиман-Горловка.

На западе Донецкой области и вокруг Авдеевки идут бои. Под серьезным ударом Водяное, российские войска активно обстреливают и наступают на населенный пункт. Бои ведутся также на север (Первомайское) и на юг (Невельское) от него.

Карта боев в Донецкой области

Юг Украины

Россияне укрепляют позиции на левом берегу, отводят войска из-под ударов артиллерии. Украинские военные времени не теряют и наносят удары по скоплению войск рф. В частности — в Михайловке на 38 км к югу от Херсона. Россияне при укреплении особое внимание уделяют окрестностям линий логистики, после частичной потери моста в Керчи. Они идут через Мариуполь и Мелитополь в Крым.

Карта контрнаступления ВСУ в Херсонской области

Ранее "Телеграф" сообщил, что из прифронтовых районов Николаевской и Херсонской области жителям предложили эвакуацию в связи с приближающейся зимой. Также при отступлении из Херсона россияне увезли енота — его возвращать они не собираются и пытаются использовать как символ.