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Есть много факторов: у Зеленского объяснили, закончится ли война весной

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
Украинские защитники делают все возможное, чтобы приблизить момент триумфа нашей страны Новость обновлена 20 ноября 2022, 07:36
Украинские защитники делают все возможное, чтобы приблизить момент триумфа нашей страны. Фото Генштаб ВСУ

Оккупантам уже сложно удерживать инициативу, но некоторые преимущества у российской армии все же остаются

Позитивные прогнозы экспертов насчет окончания российско-украинской войны уже к началу лета 2023 года не совсем отвечают реальности, которую диктует положение дел на фронте. По мнению главы Офиса президента Андрея Ермака, возможность ВСУ вырвать у кремлевских захватчиков победу к концу весны выглядит как "мечта". Украинцам же, при всем желании поскорее закончить происходящий кошмар, стоит быть более реалистичным.

Слова чиновника, выступившего на Международном безопасностном форуме в Галифаксе, цитирует "Укринформ". Ермак подчеркнул: война продолжается, и прогнозировать, когда именно наступит ее окончание, слишком сложно.

Несмотря на отсутствие веры в возможность Украины выстоять, которая наблюдалась в первые дни полномасштабного вторжения рф на Западе, сейчас все иначе, уверен глава ОП. По его мнению, ВСУ героически приближают своими действиями такую желанную победу, и только от наших защитников зависит, когда же наступит этот день.

"Каждый день, каждую минуту мы делаем все возможное, чтобы наша общая с партнерами победа наступила как можно быстрее", — подчеркнул Андрей Ермак.

Немного больше конкретики добавил его советник Михаил Подоляк в интервью "НВ". Он подчеркнул, что все прогнозы насчет победы Украины уже весной 2023 года являются оптимистичной оценкой событий, но важно помнить, с каким противником мы имеем дело. Также нельзя забывать о многих других факторах, влияющих на ход военных действий.

"Например, будем ли мы постоянно получать необходимое нам количество оружия, прежде всего снарядов определенных калибров? — заметил он. — Будем ли мы получать возможность защитить наше небо?"

Высказал Подоляк и свое мнение насчет сроков победы. Он уверен, что ВСУ смогут зайти в Крым лишь после того, как "падет" оборона Луганска или Донецка (а может и обеих городов сразу). Однако к уже упомянутой весне рф явно ощутит ресурсное истощение, к тому же количество потерь в ее армии вырастет еще больше. На это среди прочего, повлияет и неподготовленность российских оккупантов к очередному периоду войны в холодное время.

"Мы будем видеть к весне абсолютную деморализацию российского общества, истощение ресурсов и главное — очень мощный внутреннеэлитный конфликт в рф", — резюмировал Подоляк.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что о войне в Украине думает Папа Римский Франциск, который не единожды весьма странно высказывался о конфликте с россией.

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#Украина #Война #Победа #Андрей Ермак #Михаил Подоляк