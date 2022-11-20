"Проклятия потом в нас живут": священник ПЦУ четко обратился к озлобленным войной украинцам

Ненависть украинцев к оккупантам объясняется простыми причинами, но нужно контролировать собственный гнев

Воскресенье, 20 ноября, является 270-м днем полномасштабного вторжения рф в Украину. За это время украинская армия показала себя настоящими профессионалами, а мирное население сплотилось перед угрозой в виде двухголовой курицы Кремля. Разумеется, множество действий оккупантов увеличили нашу русофобию и откровенную ненависть к пришедшим нас убивать солдатам. Однако, как напоминает священник Украинской Православной Церкви Александр Дедюхин, украинцам пора остановить свой поток проклятий в сторону рф.

Причины, по которым это стоит сделать, он озвучил на личной Facebook-странице, передает "Телеграф". Среди прочего он священнослужитель напомнил некоторые христианские догмы, среди которых — и любовь к ближнему.

По мнению Дедюхина, количество проклятий, которые украинцы озвучили в адрес оккупантов, зашкаливает. Однако даже при всей их справедливости, нельзя оправдывать свои действия тем, что "нас довели". В глазах высших сил такая позиция явно неправильная.

"Работает не проклятие, а благословение и любовь. Такой духовный закон, ведь Бог есть Любовь. Другого Бога нет, а бесам мы, в отличие от адептов РПЦ ФСБ, не поклоняемся, — подчеркнул Александр Дедюхин. — Мы должны любить врага. Любить в том смысле, что не рассказывать, какими язвами он должен покрыться и в каких котлах в аду должен вариться, а желать нашим врагам поскорее встретить Бога. Каким образом — это уже другой вопрос".

Среди прочего священник отметил, что все люди в этом мире нуждаются в обретении Иисуса. Если же россияне способны это осознать только благодаря шрапнели от "Хаймарса", то это — их дело.

Дедюхин добавил, что постоянные проклятия в сторону россиян не помогут спастись православным христианам, которых очень много среди украинцев. Поэтому он призвал сограждан сменить риторику и быть более богобоязненными.

"Не уподобляйтесь им [россиянам]. Не окунайте сами себя в ад. Берегите себя. Полюбите благословение и оно придет к нам. И наши враги быстрее встретят Бога", — резюмировал священник.

Отметим, что не все представители православной церкви в Украине являются столь миролюбивыми. "Телеграф" ранее рассказывал о случае на Винничине, где священнослужитель УПЦ МП ударил крестом духовника из ПЦУ за его слова о путине.