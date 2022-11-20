Россияне штурмуют на двух направлениях: в ВСУ рассказали, ждать ли полноценного наступления

Пока линия боевых столкновений является относительно стабильной

Российские войска, судя по всему, готовятся к глухой обороне стремительно приближающейся зимой. Согласно актуальным картам боев в Украине, они укрепляют тылы и всячески перебрасывают войска. Перехода к наступательным действиям у россиян не наблюдается, за исключением Бахмутского и Авдеевского направлений. Однако это не является показателем готовности противника к полномасштабному прорыву украинской линии защиты.

Об этом во время эфира национального телемарафона рассказал спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат, передает "Телеграф". Военнослужащий подчеркнул, что из-за последних серьезных отступлений (речь, видимо, о Херсоне) оккупанты больше предпочитают устраивать массированные ракетные атаки. О полноценном наступлении со стороны россиян речь пока не идет.

Игнат не отрицает, что наиболее напряженные бои сейчас ведутся под Авдеевкой и Бахмутом. Однако другие направления фронта менее интенсивны в этом плане.

"О наступлении таком ощутимом говорить сейчас, наверное, рановато. Но мы видим, что на Донбассе происходят серьезные боевые действия, — подчеркнул он. — Может ли быть более широкое наступление — покажет время. Понятно, что выгнаны сейчас те резервы, которые у них были на южном фронте".

По словам спикера Воздушных Сил, сейчас оккупанты массово передвигаются в восточном направлении. Также разведка отмечает перемещение на Донбасс отдельного российского вооружения с территории Беларуси.

Следует добавить, что в Брянской области РБ ранее была замечена особая активность российских и белорусских войск. В Генштабе не исключат, что две области Украины могут находиться в опасности из-за вероятного проникновения диверсантов через северные границы.

"Телеграф" также писал о том, есть ли смысл надеяться, что война все же закончится весной следующего года.