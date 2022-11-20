Выезд мужчин за границу: адвокат назвала категорию, для которой изменились правила

На границе мужчин тщательно проверяют, поэтому с собой необходимо иметь все необходимые документы, позволяющие выехать за границу

В Украине на протяжении практически девяти месяцев продолжается полномасштабная война. С первого её дня мужчинам призывного возраста (18-60 лет) запрещено выезжать из страны. Однако есть несколько категорий мужчин, которые являются исключениями и могут пересекать границу. Для одной из них были изменены правила выезда в другую страну.

Речь идет о военнообязанных мужчинах, которые получили ранение или проблемы со здоровьем во время выполнения своих обязанностей, и им необходимо лечение или реабилитация за границей. Об этом в эфире телемарафона "Информоборона" Днепр TV сообщила днепровский адвокат Елена Доненко.

"Недавно несколько изменили правила выезда военнообязанных. Речь идет о людях, получивших ранения, которым нужно лечение или реабилитация за границей. Но в любом случае – решение о выезде будет принимать пограничник. Мужчин там очень тщательно проверяют, что влечет задержки на границе", – добавила Елена Доненко.

Для того чтобы мужчинам, которым необходимо лечение/реабилитация в другой стране, выехать, им нужно собрать определенный пакет документов. В их числе должна быть справка о необходимости такого лечения, соответствующее письмо из министерства и согласие иностранной клиники, которая будет принимать на лечение мужчину.

Напомним, что в Украине расширили списки для выезда за границу. Теперь еще несколько категорий мужчин смогут покинуть территорию страны.