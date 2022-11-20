Свидетельство военного преступления: в Украине отреагировали на скандальное видео с "расстрелом военнопленных"
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Омбудсмен говорит, что россияне на видео не могут считаться военнопленными
Обрывистая видеозапись, на которой, по заявлению российской пропаганды, изображен расстрел военнопленных, на самом деле свидетельствует о совершении другого военного преступления с российской стороны.
Как сообщил в своем телеграм-канале уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, на кадрах отчетливо видно, что пока оккупанты инсценировали сдачу в плен один из них совершил нападение на военнослужащих ВСУ с использованием стрелкового оружия.
Таким образом, говорит он, показанные на видео люди не могут считаться военнопленными, а ответный огонь со стороны ВСУ не может считаться военным преступлением.
К тому же, Лубинец заявил, что оккупанты на видео совершают вероломство, что в свою очередь признается международным правом как военное преступление.
"Желающие воспользоваться защитой международного права для убийства должны быть наказаны", — отметил он.
По его словам, это видео активно продвигается российской пропагандой, чтобы отвлечь внимание от фактов обнаружения в освобожденном Херсоне "тысяч" новых военных преступлений россиян.
"Переключить внимание не получится. Убийцы остаются убийцами, а военных преступников ждет трибунал", — добавил Лубинец.
Напомним, освобождение Херсона и правобережной части области произошло 11 ноября, а уже спустя пару дней следователи на освобожденных территориях нашли свидетельства более 400 военных преступлений россиян.