Враг пытается продавить оборону Украины на Донбассе: актуальные карты боев
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По линии фронта не останавливаются обстрелы
Россияне продолжают атаковать Украину — бои продолжаются в Луганской, Донецкой области, в Запорожской и Херсонской сообщают про контрбатарейную борьбу и обстрелы. Враг стягивает на другие точки фронта силы, отведенные с запада Херсонской области за Днепр.
Как отмечают в Институте изучения войны, погодные условия ухудшаются и это влияет на боевые действия. В Луганской области ВСУ постепенно продвигаются — освободили 12 населенных пунктов, на линии Сватово-Кременная бои не прекращаются.
Атаки врага продолжаются на Донеччине. Россияне наступают на Бахмутском, Авдеевском и западном Донецком направлениях.
Восток Украины
На линии между Сватово и Кременной продолжается продвижение Сил обороны Украины. Бои идут на северо-запад от Сватового. Атаки россиян также отбили южнее Кременной в районе Белогоровки.
В Донецкой области оккупанты продолжают наступление. Атаки отбиты в Спорном, Подгородном, Яковлевке, Белогоровке, Бахмуте на Бахмутском направлении, Марьинке на запад от Донецка, Новомихайловке ( в сторону Угледара от Донецка).
Юг Украины
Несмотря на переброску части сил от Днепра на другие оперативные направления, россияне все еще сохраняют значительное присутствие сил на юге Херсонской области. На Криворожском и Херсонском направлениях враг ведет позиционную оборону и оборудует защитные сооружения.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что на Бахмутском и Авдеевском направлении продолжаются активные штурмы российских оккупантов. Перейдут ли враги в полноценное наступление, пока не ясно. Активность замечена и в районе беларусской границы. Для втягивания страны в войну россия может пойти на ряд терактов, в том числе и на АЭС.