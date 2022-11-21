Враг пытается продавить оборону Украины на Донбассе: актуальные карты боев

По линии фронта не останавливаются обстрелы

Россияне продолжают атаковать Украину — бои продолжаются в Луганской, Донецкой области, в Запорожской и Херсонской сообщают про контрбатарейную борьбу и обстрелы. Враг стягивает на другие точки фронта силы, отведенные с запада Херсонской области за Днепр.

Как отмечают в Институте изучения войны, погодные условия ухудшаются и это влияет на боевые действия. В Луганской области ВСУ постепенно продвигаются — освободили 12 населенных пунктов, на линии Сватово-Кременная бои не прекращаются.

Атаки врага продолжаются на Донеччине. Россияне наступают на Бахмутском, Авдеевском и западном Донецком направлениях.

Карта боев в Украине

Восток Украины

На линии между Сватово и Кременной продолжается продвижение Сил обороны Украины. Бои идут на северо-запад от Сватового. Атаки россиян также отбили южнее Кременной в районе Белогоровки.

Карта боев на северо-востоке Украины

В Донецкой области оккупанты продолжают наступление. Атаки отбиты в Спорном, Подгородном, Яковлевке, Белогоровке, Бахмуте на Бахмутском направлении, Марьинке на запад от Донецка, Новомихайловке ( в сторону Угледара от Донецка).

Карта боев в Донецкой области

Юг Украины

Несмотря на переброску части сил от Днепра на другие оперативные направления, россияне все еще сохраняют значительное присутствие сил на юге Херсонской области. На Криворожском и Херсонском направлениях враг ведет позиционную оборону и оборудует защитные сооружения.

Карта военных действий в Херсонской области

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на Бахмутском и Авдеевском направлении продолжаются активные штурмы российских оккупантов. Перейдут ли враги в полноценное наступление, пока не ясно. Активность замечена и в районе беларусской границы. Для втягивания страны в войну россия может пойти на ряд терактов, в том числе и на АЭС.