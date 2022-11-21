Война технологий и информации. Украина одолевает врага по примеру Азербайджана

Украина уверенно идет к победе

Несмотря на попытки некоторых европейских политиков подыгрывать Кремлю, Украина уверенно стремится к победе. И вполне вероятно, что она будет достаточно быстрой именно за счет технологичности нашей армии. Эксперты уверены: Украина следует примеру Азербайджана в войне с Арменией за Карабах, об этом говорится в сюжете телеканала Рада .

Подобно тому, как во Второй карабахской войне Азербайджан добился победы над Арменией, ныне россиян побеждает ВСУ. Преимущество на поле боя было достигнуто азербайджанцами за счет использования дронов, сообщает Интер в рамках единого телемарафона. В настоящее время их активно использует и украинское войско в борьбе с армией РФ.

Израильские БПЛА и знаменитые "Байрактары" – это те аппараты, которыми армия Азербайджана поражала целые армян. Переоценить значимость дронов в нашей войне тоже трудно. Они разведывают позиции врага, корректируют огонь, наносят удары и рано или поздно должны обеспечить Украине победу.

Как объясняет директор Центра анализа и стратегий, экономист Игорь Чаленко, именно пример Азербайджана может стать вдохновляющим вариантом развития событий в Украине.

"Азербайджан освободил территории, объявленные резолюциями ООН как суверенные земли Азербайджана. Сейчас Украина делает то же самое, с тем же пылом", — объясняет он.

Кроме того, эксперт отметил, что Украина имеет значительный успех и в информационной войне, именно это обстоятельство является раздражителем для Кремля, поскольку попытка исказить реальность, подобно конфликту в Азербайджане, в Москве не срабатывает.

Хотя Азербайджан до сих пор пытаются выставить агрессором. Руками французских политиков, имеющих связи с частью армянской диаспоры, работающей под нарративы Москвы, пропагандируется мнение о том, что жертва в Карабахе – Армения. Однако на самом деле делается это для того, чтобы обеспечить военную помощь реально агрессирующей армянской армии, идущей бок о бок с россиянами. Таким образом, РФ делает все возможное, чтобы оттянуть военную помощь от Украины.

Попытка создать имидж жертвы для армян в Карабахе среди французских политиков – лишь попытка ослабить санкции для Москвы, пишет 5 канал .

Подобное подыгрывание Путину выгодно французам, закрывающим интересы собственных крупных корпораций и имеющим значительную энергетическую и экономическую зависимость от России.

Несмотря на это, Украина и Азербайджан уверенно противодействуют врагу.

"Успехи присутствуют как в военной, так и в информационной сфере, именно поэтому РФ бьет по гражданским, — объясняет Чаленко. — Обратите внимание, более 80 азербайджанских городов и сел также подвергались ударам российских ракет".