Война технологий и информации. Украина одолевает врага по примеру Азербайджана
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Украина уверенно идет к победе
Несмотря на попытки некоторых европейских политиков подыгрывать Кремлю, Украина уверенно стремится к победе. И вполне вероятно, что она будет достаточно быстрой именно за счет технологичности нашей армии. Эксперты уверены: Украина следует примеру Азербайджана в войне с Арменией за Карабах, об этом говорится в сюжете телеканала Рада.
Подобно тому, как во Второй карабахской войне Азербайджан добился победы над Арменией, ныне россиян побеждает ВСУ. Преимущество на поле боя было достигнуто азербайджанцами за счет использования дронов, сообщает Интер в рамках единого телемарафона. В настоящее время их активно использует и украинское войско в борьбе с армией РФ.
Израильские БПЛА и знаменитые "Байрактары" – это те аппараты, которыми армия Азербайджана поражала целые армян. Переоценить значимость дронов в нашей войне тоже трудно. Они разведывают позиции врага, корректируют огонь, наносят удары и рано или поздно должны обеспечить Украине победу.
Как объясняет директор Центра анализа и стратегий, экономист Игорь Чаленко, именно пример Азербайджана может стать вдохновляющим вариантом развития событий в Украине.
"Азербайджан освободил территории, объявленные резолюциями ООН как суверенные земли Азербайджана. Сейчас Украина делает то же самое, с тем же пылом", — объясняет он.
Кроме того, эксперт отметил, что Украина имеет значительный успех и в информационной войне, именно это обстоятельство является раздражителем для Кремля, поскольку попытка исказить реальность, подобно конфликту в Азербайджане, в Москве не срабатывает.
Хотя Азербайджан до сих пор пытаются выставить агрессором. Руками французских политиков, имеющих связи с частью армянской диаспоры, работающей под нарративы Москвы, пропагандируется мнение о том, что жертва в Карабахе – Армения. Однако на самом деле делается это для того, чтобы обеспечить военную помощь реально агрессирующей армянской армии, идущей бок о бок с россиянами. Таким образом, РФ делает все возможное, чтобы оттянуть военную помощь от Украины.
Попытка создать имидж жертвы для армян в Карабахе среди французских политиков – лишь попытка ослабить санкции для Москвы, пишет 5 канал.
Подобное подыгрывание Путину выгодно французам, закрывающим интересы собственных крупных корпораций и имеющим значительную энергетическую и экономическую зависимость от России.
Несмотря на это, Украина и Азербайджан уверенно противодействуют врагу.
"Успехи присутствуют как в военной, так и в информационной сфере, именно поэтому РФ бьет по гражданским, — объясняет Чаленко. — Обратите внимание, более 80 азербайджанских городов и сел также подвергались ударам российских ракет".