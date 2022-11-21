Чем так важна Кинбурнская коса и станет ли ее освобождение новым этапом войны?

Потеря Кинбурнской косы станет для россиян еще более тяжелым поражением, чем потеря острова Змеиный

После того как Вооруженные силы Украины вытеснили российские войска с правобережья Херсонской области, общая ситуация на фронте изменилась. Теперь наши силы могут накрывать захватническую группировку на Кинбурнской косе. Активная работа нашей артиллерии приводит к серьезным враждебным потерям и необходимости выведения техники из этой части суши. Территориально Кинбурн принадлежит Николаевской области Украины. Но между косой и материковой частью области находится Днепрово-Бугский лиман. Именно продолжающаяся оккупация этой песчаной насыпи российскими войсками не дает украинским властям объявить о полном освобождении Николаевщины. Освобождение Кинбурнской косы будет означать очередное позорное поражение Черноморского флота россии и укрепление позиций Украины в Черном море.

Выход ВСУ на берег Днепра усугубил ситуацию оккупантов на восточной части Херсонщины

Кроме непосредственного освобождения большого количества городов и поселков от российского давления, деоккупация Херсона с военной точки зрения открыла новые возможности. Оборонные силы Украины взяли под огневой контроль часть Левобережья, чем усугубили ситуацию для логистики оккупантов. Как сообщили в оперативном командовании "Юг", ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ на днях оказывали огненное влияние по позициям врага и районам сосредоточения живой силы, техники и вооружения на левом берегу Днепра и в районе Кинбурнской косы и выполнили более 50 огневых задач. Украинские власти не спешат делиться деталями этой операции, хотя известно, что успехи есть. Также важно, что после освобождения Кинбурнской косы может представиться возможность открыть Николаевский торговый порт, что существенно усилит отечественную экономику.

Как заявил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в эфире телемарафона, не следует ожидать, что сегодня в этом районе что-то изменится, однако россияне на косе – вопрос времени.

Военная операция проводится в режиме тишины, но некоторые детали известны

Ссылаясь на ISW эту часть украинской территории войска россии захватили летом текущего года. Оккупация Кинбурнской косы позволяла им установить контроль над значительным участком морской акватории Черного моря. Кроме того, присутствие на косе позволяло артиллерии россии наносить удары по Очакову – это город, где расположена база центра морских спецопераций Военно-морских сил Украины.

Подробности о деоккупации украинскими властями пока не раскрываются. Однако 13 ноября ряд российских телеграмм-каналов, а затем и российские государственные агентства проинформировали о высадке украинского десанта на косу.

"При попытке высадки на Кинбурнской косе была уничтожена диверсионная группа 73-го морского центра специальных операций ВСУ. Подтверждено поражение четырех легкомоторных плавательных средств. Ориентировочно уничтожено до 20 украинских военнослужащих", — сообщили пропагандисты "РИА Новости"

Украинская сторона эту информацию не комментировала. В то же время глава офиса президента Украины Андрей Ермак на следующий день запостил в Twitter традиционный "ребус" — название деоккупированного города, составленное из эмодзи. Предполагаем, что он имел в виду вышеперечисленную территорию.

Также в сети распространяется загадочное видео от Минобороны Украины, на котором зафиксировано перемещение группы украинских военных на легкомоторных лодках. Вероятно, речь идет о форсировании Днепра или Днепровского лимана, хотя точное видео и время съемки сказать невозможно.

Освобождение Кинбурнской косы имеет важное геостратегическое значение

На первый взгляд, Кинбурнская коса – это узкая полоса земли на Юге со специфической административной принадлежностью, которая до войны имела скорее туристическое значение. Но эта территория действительно важна в российско-украинской войне – именно там "замыкаются" выходы из портов деоккупированного Херсона и Николаева. До войны там на рейде происходила догрузка судов с зерном, поэтому сейчас идут переговоры о возможном присоединении портов Николаева к "зерновому коридору". Это сильно усилит экономику, а также ослабит российские позиции относительно давления на Киев и на другие страны мира. Об этом сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

Кинбурнская коса на карте DeepState

По ее словам, специфика ситуации на Кинбурнской косе состоит в географической особенности. Коса объединена с большой сушей через Херсонскую область и враг подтягивает силы с временно оккупированной территории. Именно поэтому россияне могут позволять себе пополнять там резервы даже после того, как мы наносим поражение. Со всем тем, боевая работа по Кинбурнской косе продолжается, и как только будет капитальный результат, военные обещают о нем сообщить.