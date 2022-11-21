В США пообещали, что россия будет страдать десятилетиями

Доверие к россии утратила не только Украина, но и весь мир

Спустя десятилетия после завершения вторжения россия будет ощущать последствия этой войны, кроме того ей придется искать способы наладить отношения не только с Украиной, но и со всем миром.

Как рассказал сенатор-республиканец Джим Риш в интервью "Европейской правде", он общался со многими украинцами, начиная от простых граждан до высоких чиновников, и понял, что Украина и россия договориться о завершении войны и налаживании добрососедских отношений не смогут.

"У народа Украины есть злость на россию. И это – оправданная злость, которая не исчезнет, не "залечится" на протяжении нескольких поколений. Поэтому даже когда война завершится – не может быть примирения", — сказал он.

По мнению Риша, россия будет страдать из-за этой войны десятилетиями, так как мир потерял к ней доверие и не захочет вести с ней бизнес.

При этом он убежден, что даже если в кремле сменится власть, то кардинально ситуацию это все равно не изменит, поскольку ответственность за войну останется лежать на всей стране.

Напомним, 21 ноября Парламентская ассамблея НАТО признала россию страной-террористом. 13 октября подобное решение было принято парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ).