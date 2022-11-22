Менять власть не хотели. Как кремль запутался в отношении руководства Украины

Заявления официальных лиц россии часто противоречат друг другу

В кремлевской риторике относительно руководства Украины после более восьми месяцев войны время от времени происходят сбои. Этот путь начинался призывами президента россии сбросить "стаю наркоманов и неонацистов", вчера же в москве сдержанно рассказывали, что не ставили целью изменить украинскую власть в ходе своей так называемой "спецоперации".

Однако в удовольствии назвать "неонацистами" в кремле себе еще не отказывают, потому со стороны ситуация выглядит запутано. Самыми популярными по описанию украинской власти в русском словаре пропаганды остаются фразы "киевский режим", "неонацисты", "бандеровцы". Таким дружеским описанием пользовались даже летом при приглашении к переговорам.

Рассказываем, как выглядела эволюция заявлений россиян по поводу украинской власти.

25 февраля — на следующий день после начала полномасштабного вторжения президент россии владимир путин обратился в ВСУ призывом сбросить "стаю наркоманов и неонацистов":

"Не позволяйте неонацистам и бандеровцам использовать ваших детей, жен и стариков как живой щит. Берите власть в свои руки. Нам с вами будет легче договориться, чем с этой стаей наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ".

Правда, после освобождения территории Киевской обл. от оккупантов у спецоперации появилась новая цель — захват Донбасса. Однако "нацистов" продолжали упоминать. Так, 5 апреля на заседании Совета безопасности ООН постпред россии Василий Небензя удивил заявлением о необходимости вырезать "нацистскую раковую опухоль, которая пожирает Украину".

"Мы пришли к вам не из-за украинской земли. Мы пришли, чтобы принести долгожданный мир на Донбасс. Не перемирие, а настоящий продолжительный мир. А для этого нужно искоренить ту жестокость и вырезать нацистскую раковую опухоль, которая пожирает Украину", — заявил Небензя.

1 мая глава МИД россии сергей лавров в интервью итальянской телекомпании Mediase заявил, что "рф не ставит целью сменить власть в Украине".

"Наша цель не включает в себя изменение режима в Украине. Это американская специальность. Они этим занимаются по всему миру… Мы хотим обеспечить безопасность людей на востоке Украины, чтобы им не угрожала ни милитаризация, ни нацификация этой страны, а с территории Украины не угрожали безопасности российской федерации", — заявил лавров.

Этим же интервью глава МИД умудрился разозлить Израиль настолько, что извиняться пришлось уже путину. Дело в том, что лавров сравнил Зеленского с Гитлером, потому что тот "тоже имел еврейскую кровь".

"Он выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей? В семье не без урода… Когда говорят: "Что это за нацификация, если мы евреи?", я думаю, что Гитлер тоже имел еврейское происхождение, то это ничего не значит".

24 июля лавров на встрече с постпредами стран-членов Лиги арабских государств в Каире сказал, что "россия поможет украинскому народу избавиться от абсолютно "антинародного и антиисторического режима". Это заявление контрастировало с линией кремля о том, что россия не стремится свергнуть правления Зеленского".

26 ноября путин на встрече с главами спецслужб стран СНГ повторил один из любимых нарративов роспропаганды, мол, Украина потеряла суверенитет и управляется из США:

"Страна фактически потеряла суверенитет и напрямую управляется с США, которые используют ее как таран против россии, против нашего Союзного государства с Республикой Беларусь, да и против ОДКБ и СНГ в целом", — сказал путин.

Бывший президент россии дмитрий седведев 19 ноября в своей манере так высказался о президенте Украины Владимире Зеленском:

"От киевского режима все сильно устали. Особенно от постоянно нагнетающего страсти невротика Зеленского", — заявил медведев, добавив о "распаде Украины".

21 ноября кремль вернулся к тезису о том, что смена власти в Украине не является целью спецоперации.

"Нет, президент (путин, – ред.) об этом уже говорил", – сказал спикер путина дмитрий песков, отвечая на вопрос журналистов, является ли смена власти в Украине одной из целей "спецоперации".

Если порыться в российской пропаганде, то риторика об "антинародном" правительстве появилась еще в 2014 году и использовалась для оправдания незаконной аннексии Крыма и ведения боевых действий на Донбассе. С тех пор в заявлениях официальных лиц россии постоянно появляются мифические националисты, бандеровцы и радикалы.

Как сообщал "Телеграф", российские спецслужбы создали фейковый интернет-портал Владимира Зеленского для немецкой аудитории и запланировали его запуск на 30 сентября.