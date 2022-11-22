Война — день 272: бои на Донбассе, оккупанты обстреливают жилые кварталы Херсона

Оперативно о главном 22 ноября

Полномасштабное вторжение россии в Украину продолжается 272 дня. В Украине из-за атак россиян по энергетической инфраструктуре продолжаются масштабные отключения электроэнергии. Пока ВСУ наносят прицельные удары по местам скоплений живой силы и техники оккупантов, последние умышленно обстреливают мирные города, включая недавно освобожденный Херсон.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 22 ноября, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 "Укрэнерго" анонсировало на вторник, 22 ноября, с 00:00 до 24:00 во всех регионах Украины плановые отключения.

Информация за 19 ноября доступна в сводке: Война — день 269: оккупанты заливают кровью Донбасс и продолжают ракетный террор Украины

О происходившем 20 ноября читайте в материале: Война — день 270: оккупанты перебрасывают десантников на Луганщину и давят под Бахмутом

С данными за 21 ноября можно ознакомиться в трансляции: Война — день 271: россияне укрепляют позиции и обстреливают гражданскую инфраструктуру