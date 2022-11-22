Война в Украине закончится весной? Эксперт назвал главное условие

россия не устала от потерь и от войны, потому готова её продолжать

Запасы оружия и техники у россии, даже спустя девять месяцев войны, остаются достаточными и оккупанты готовы продолжать бои. Однако война все же может прекратиться уже в ближайшие полгода, но при одном и важном условии.

Главный редактор Defence Express Олег Катков рассказал "24 каналу", что надеяться на то, что у россии закончатся запасы оружия — бессмысленно. Хотя и запасы современного оружия уже находится на грани, рф готова заменить его старым. В частности, они готовы расконсервировать Т-62, Т-55, если потребуется, то и ППП и "трехлинейки" со времен Второй мировой войны.

"Например, они перешли к ракетам С-300, затем применили иранские "мопеды", сейчас на паузе, но находится в зоне риска появление иранских баллистических ракет. Опять же, у них нет вопроса усталости от войны, усталости от потерь. Там уже пошли показательные сюжеты с "отказниками", которых начали задерживать прямо на камеру", – сказал Катков.

Катков напомнил о статье Залужного, в которой он говорил, что для завершения боевых действий ВСУ нужно усиливать 2-3 объединениями. Эксперт отметил, что речь идет не о добровольцах, а он технике.

"Дивизия штата НАТО – это огромная группировка с собственной авиацией, с собственными дронами, к тому же не разведывательными, а полноценными ударными. Не надо забывать, что так называемые военно-космические силы россии до сих пор имеют преимущество в 10 раз над Воздушными силами Украины", – отметил эксперт.

Учитывая то, что запас оружия у россии остается достаточным, война всё же может закончиться до конца весны 2023. Это может произойти при условии, если западные страны будут поставлять Украине все необходимое вооружение.

Напомним, что в ноябре Украине пришло долгожданное вооружение из Испании, Соединенных Штатов и Германии. Министр обороны Алексей Резников сообщил, почему оно является важным для наших военных.