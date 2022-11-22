Обыски в Лавре: запоздалое решение или давление на православных верующих

Ученый и религиовед Игорь Козловский оценил "Телеграфу" следственные действия против священников УПЦ

Задача государства следить за соблюдением законности и правопорядка даже по религиозным вопросам. А если есть подозрения на экстремистскую деятельность или коллаборационизм каких-нибудь церквей или священников, правоохранители обязаны бороться с такими проявлениями. Никакого давления на свободу совести верующих в данном случае нет.

Такую оценку в комментарии "Телеграф" сделал украинский ученый, религиовед Игорь Козловский, анализируя следственные действия Службы безопасности Украины в Киево-Печерской лавре у священников Украинской православной церкви (бывшая УПЦ МП).

"Эта задача государства, и, безусловно, оно должно реагировать на системные нарушения со стороны УПЦ, которая стала гибридной частью российской РПЦ. Думаю, такие шаги государства с обысками немного запоздали. Ведь еще с 2014 года общественность, СМИ и т. д. отмечали, что нужно активнее противодействовать коллаборантам и предателям", — говорит эксперт.

По его словам, никакого вмешательства правоохранителей в церковные дела нет. С учетом того, что в Украине церковь отделена от государства, но государственные органы должны реагировать, если происходят какие-то злоупотребления со стороны религиозных организаций или отдельных священников. Тем более, во время войны, когда некоторые религиозные деятели стали инструментом россии против Украины и украинских граждан.

"Функция церкви — обеспечивать религиозные потребности религиозной общины. И все, точка. Церковь не может вмешиваться в дела государства, тем более заниматься какой-то экстремистской деятельностью или разжиганием межрелигиозной розни и т. д. А функция государства — не вмешиваться в церковные дела, но государство и правоохранители должны обеспечивать соблюдение порядка, исполнение законов, реагировать на незаконную системную деятельность. В случае с УПЦ никакого вмешательства в церковные дела со стороны государства нет. С другой стороны есть множество случаев нарушений священниками УПЦ и распространения так называемого "русского мира". Вспомнить хотя бы резонансное видео из Лавры", – объясняет эксперт.

Напомним, в Киево-Печерской лавре проходил обыск, который проводили сотрудники Службы безопасности Украины. Территория под охраной сотрудников спецслужбы.

Кроме того, СБУ пришла с обысками на территорию Корецкого женского монастыря Ровенской области. По всей вероятности, расследование приведет к весьма громкому скандалу, ведь в документации, по которой монастырь имеет возможность работать, отмечено, что он до сих пор подчиняется Синоду Русской православной церкви, главой которой является скандальный патриарх кирилл.

Как сообщал "Телеграф", неделей ранее Киево-Печерская лавра попала в скандал — сетью распространилось видео, в котором якобы молятся о россии на территории одной из церквей комплекса.