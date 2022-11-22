Если религия запрещает: кому в Украине разрешено не брать в руки оружие во время военного положения

Многие религии не одобряют насилие, однако от мобилизации это не освобождает

В Украине было продлено военное положение, а вместе с ним и всеобщую мобилизацию. Однако из-за того, что в нашей стране осуществляют деятельность множество религий, иногда случается такое, что мировоззренческие убеждения запрещают мобилизированному брать в руки оружие.

Адвокат юрфирмы "Миллер" Андрей Новак в комментарии "Украинской правде" объяснил, что вне зависимости от религиозных убеждений норма по мобилизации распространяются на всех одинаково, а это значит, что избежать службы не удастся. Однако есть и нюансы.

Он напомнил, что норма об альтернативной военной службе действовала в Украине и в мирное время, она позволяла призывникам из числа последователей ряда религий проходить невоенную службу в армии.

Для этого требовалось предоставить справку о принадлежности к определенной религиозной общине, запрещающей брать в руки оружие. В Украине к таковым причисляются:

Адвентисты-реформисты;

Адвентисты седьмого дня;

Евангельские христиане;

Евангельские христиане-баптисты;

Покутники;

Свидетели Иеговы;

Харизматические христианские церкви (и церкви, приравненные к ним в соответствии с зарегистрированными уставами);

Христиане веры евангельской (и церкви, приравненные к ним согласно зарегистрированным уставам);

Общество Сознания Кришны.

Хоть это и не позволит избежать мобилизации, однако позволит получить профессию, которая не предусматривает использование оружия, например, повара, инженера или водителя.

Если же даже после предоставления необходимой справки военкомат отправляет такого человека на военную специализацию, то теоретически это можно обжаловать в суде, ссылаясь на Статью 35.

Вместе с тем Новак признает, что на практике он таких случаев не видел и сомневается, что в военкоматах подобное практикуют. При этом есть вероятность, что начальник Центра комплектации просто посчитает, что человек имеющий пацифистские убеждения попросту будет неэффективным на фронте и направит его на небоевую должность.

Как сообщалось ранее, в Украине существует длинный список категорий граждан, которые даже в военное время освобождаются от мобилизации или получают отсрочку.