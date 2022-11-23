Украинское онлайн казино может попасть под санкции из-за работы в России: детали скандала вокруг компании Pin-Up

Онлайн-казино Pin-Up с лицензией для работы в Украине продолжает работать в России.

Онлайн-казино Pin-Up после начала полномасштабного вторжения России в Украину официально вышло из рынка страны-агрессорки. Однако стало известно, что компания с лицензией для работы в Украине продолжает работать в России.

СМИ отмечают, что компания полностью принадлежит одному лицу – Марине Ильиной. Она родилась в Луганске, позже переехала жить в Москву. Однако она еще гражданка Украины. Более того, Ильина имеет ряд недвижимости в Киевской, Винницкой, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях. Ранее она также владела четвертью кипрской компании Guruflow Team Ltd, но компания ушла с рынка РФ.

Дочерняя компания Guruflow Team Ltd "Pin-Up" заявила о ребрендинге в апреле 2022 года. Они переименовались в Ivanbet, но не удержались на российском рынке и прекратили работу.

Причем было сообщено, что все аккаунты игроков перенесены на российскую букмекерскую компанию "Фонбет". Тогда произошло интересное дело — компания "Фонбет" сменила юридическое лицо на компанию "Пин-ап.ру". С тех пор "Фонбетом", то есть и "Пин-ап.ру" владеет Александр Удодов — зять премьер-министра России Михаила Мишустина. Как именно Марина Ильина "подарила" или "продала" часть казино, ему неизвестно.

Отдельно следует отметить, что на официальном сайте Pin-Up в Украине до сих пор могут зарегистрироваться как жители России, так и Белоруссии. Таким образом, неудивительно, что правоохранительные органы Украины заинтересовались компанией — есть вероятность, что вскоре лицензию могут аннулировать, а также наложить санкции как на Pin-Up, так и на Ильину.