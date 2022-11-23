Было всего 26 лет: под Бахмутом погиб артист балета Киевской оперетты
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Мужчина был родом из Донецка
Украина продолжает терять своих Героев из-за российской агрессии. Среди них не только инженеры, бизнесмены, спортсмены, но и люди творческих профессий. Так, в боях под Бахмутом погиб 26-летний артист балета Киевского национального академического театра оперетты Вадим Хлупянец.
Об этом сообщают в Национальной оперетте Украины. Мужчина погиб 13 ноября. Вадим был уроженцем Донецка. В 2014 году переехал в Житомирскую область. Образование получил в Киевском хореографическом колледже.
Кроме искусства он увлекался минифутболом. Несколько лет назад во время турнира среди театральных команд Киева его признали лучшим бомбардиром. В 2017 году дебютировал в кино в трагикомедии Дмитрия Томашкопльского "Ржака". В качестве артиста балета чувствовал в нескольких постановках оперетты, в частности — в "Дориан Грей" Аса Яноша та Гунара Браунке под режисерством Вадима Прокопенко. Свои соболезнования на странице оперетты и других выражают сотни людей. Они отмечают, что гибнет цвет нации.
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