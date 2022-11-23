Где россия начнет новое наступление и чем ответит Украина: прогнозы военных экспертов

Специально для "Телеграфа" своим видением ситуации на фронтах поделились непосредственные участники освободительной войны Влад Волошин и Тарас Березовец

В четверг, 24 ноября, исполняется 9 месяцев с начала широкомасштабного вторжения россии в Украину.

Противник терпит поражение за поражением. Он отступил с севера, из Харьковской области, вынужден был оставить Херсон.

В Минобороны Украины прогнозируют, что теперь россияне попытаются сконцентрировать усилия на попытках выйти на админграницу Донецкой области.

А советник Офиса президента Алексей Арестович уверяет, что в конце зимы или начале весны у российской армии "сломается хребет".

Специально для "Телеграфа" своим видением ситуации на фронтах и прогнозами поделились военные эксперты, непосредственные участники освободительной войны.

На Донбассе будет жарко

По мнению экс-спикера Генштаба ВСУ, военного эксперта, полковника Влада Волошина, то, что украинские войска освободили Правобережную Украину, подтверждает наличие планов по деоккупации всех захваченных территорий.

"Наши военнослужащие, командование воплощают их в жизнь. Умелыми тактическими действиями мы вынуждаем противника покидать нашу землю, – отмечает эксперт. – В данный момент оккупанты, кроме Крыма и Донбасса, остаются на юге Херсонской и Запорожской областей. Оттуда они через Днепр ведут интенсивные обстрелы освобожденных территорий. Я был на этом направлении. Ширина Днепра там в некоторых местах небольшая – и с левого берега российская артиллерия, реактивные системы залпового огня (РСЗО) бьют часто".

Не прекращаются, продолжает полковник, обстрелы Сумской и Харьковской областей, как правило, с территории рф.

Влад Волошин предполагает, что на Запорожском направлении, а особенно на Донбассе ситуация начнет обостряться.

"Россиянам нужны хоть какие-то успехи на фронте. С потерей Херсона, Правобережной Украины настроения в армии агрессора, в Кремле, мягко говоря, невеселые. И они точно попытаются пойти в контрнаступление там, где смогут", – прогнозирует эксперт.

По словам полковника, самая напряженная ситуация на Донбассе, особенно в районе Бахмута.

"Там уже который месяц идут ожесточенные бои. Россияне имеют определенные успехи, но платят за это огромными потерями, – акцентирует он. – Министр обороны Украины Алексей Резников отмечал, что зимой интенсивность боевых действий упадет. Я думаю, что он прав, но лишь отчасти. Россияне любят воевать зимой. Из недавнего можно вспомнить их действия в январе-феврале 2015 года, когда они сумели захватить Дебальцево – важнейший железнодорожный узел на Донетчине. Так что и грядущей зимой агрессор продолжит боевые действия. Возможно, их интенсивность на некоторых направлениях снизится (спрятаться в эту пору года значительно сложнее, а с помощью беспилотников можно проводить эффективную разведку, да и удары наносить). Но вряд ли это будет касаться Донбасса".

Ракетная и белорусская угрозы

Влад Волошин предполагает, что противник усилит работу артиллерии, а также ракетные удары.

"Чтобы там ни говорили, россия имеет в запасе приличное количество ракет, снарядов. Кроме того, существует опасность передачи боеприпасов и вооружений со стороны Ирана. Он уже показал, что является союзником рф в войне против Украины. Продает ей дроны, возможно, ракеты, невзирая на предупреждения и новые санкции, – отмечает эксперт. – И россияне активно используют это, нанося удары не столько по украинским войскам, сколько по критической инфраструктуре, включая энергетическую. Мы уже пережили ряд таких волн – 10 октября, 15 ноября. И вряд ли агрессор остановится. Часть ракет и дронов, к сожалению, достигает своей цели, создавая серьезные проблемы".

Угроза есть и со стороны Беларуси, предупреждает полковник. Он напоминает, что там создается совместная российско-белорусская группировка войск.

"Возможно, рано или поздно их задействуют. К примеру, попытаются перебить логистические цепочки (автомобильные, железнодорожные), по которым западная военная помощь доставляется на фронт. На сегодняшний день российско-белорусская группировка не ведет активных боевых действий против Украины, но вынуждает нас держать на том направлении значительное количество сил и средств для отражения вероятной атаки. А ведь данные силы и средства могли бы нам пригодиться на востоке или юге, – подчеркивает Влад Волошин. – Как бы то ни было, мы продолжим освобождать всю свою территорию, включая Донбасс и Крым. Нам предстоят ожесточенные бои. Но нет сомнения, что мы победим и деоккупируем все наши земли".

Россияне будут разрушать Херсон

Офицер Первой отдельной бригады спецназначения им. Ивана Богуна, политтехнолог Тарас Березовец предупреждает, что в ближайшие недели нас ожидают серьезные испытания. А в социально- экономическом плане, по его мнению, тяжелыми станут ближайшие месяцы.

"Россияне могут положить нашу энергетику, половина мощностей которой уже была поражена предыдущими обстрелами. Жизнь в крупных мегаполисах фактически может остановиться. Их попытаются отключить от тепла, света, превратив всю Украину в огромный Мариуполь – то, каким он был в начале весны, когда противник стирал его с лица земли, лишив всех благ цивилизации. Кроме того, российское военное командование готовит ряд наступательных операций, – отмечает эксперт. – Они ждут холодов, что позволит по замерзшей земле идти в наступление, в первую очередь, на Донбассе, а также, вероятно, в Харьковской области и, скорее всего, со стороны Беларуси. Уже очевидно, что атака со стороны Беларуси готовится. Накапливаются резервы противника на границах с Харьковской, Житомирской, Ровенской областями. Не прекращаются попытки захватить Бахмут в Донецкой области, что позволит россиянам развивать наступление далее – на Славянск, Краматорск, Константиновку и Дружковку. Будут они готовить наступление и на Запорожье. Думаю, то мобилизационное российское "мясо", которое удалось собрать, будет брошено в бой в течение ближайших недель".

Кроме того, продолжает Тарас Березовец, россияне явно что-то готовят на юге. По его мнению, в ближайшие дни усилятся обстрелы Николаева, Одессы и деоккупированного Херсона.

"Херсон ранее бомбардировкам фактически не подвергался. Высокоточными ударами ВСУ там уничтожались только российские военные объекты и военнослужащие захватчиков. Сам же город, можно сказать, уцелел. А теперь, после освобождения, его начали обстреливать сами оккупанты.

И оттуда нужно эвакуироваться. Подобные призывы со стороны власти абсолютно разумны, – уверен эксперт. – Россияне достают туда даже ствольной артиллерией. И те граждане, которые намерены возвращаться в город, находящийся в зоне боевых действий, точно не должны этого сейчас делать. Более того, гражданскому населению, находящемуся в данный момент в Херсоне, следует эвакуироваться. Россияне будут разрушать город обстрелами – это очевидно".

Мы со своей стороны начнем мощнее бить по логистическим путям и военным объектам оккупантов на территории АР Крым, уверен Тарас Березовец. Плюс – будут задействованы атаки наших, уже показавших себя в деле, военных морских дронов.

"Будем надеяться, что поставки мощных систем ПВО, которые уже анонсировали Германия, США, Британия, Швеция, помогут найти противоядие от российских ракет, а также от дешевых, но опасных иранских дронов", – резюмирует эксперт.