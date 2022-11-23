О неделях речи не идет: у Зеленского рассказали, когда у украинцев появится свет

После восстановления целостности энергосистемы свет начнут давать в города и села

В среду, 23 ноября украинская энергосистема подверглась очередному массированному ракетному удару, который оставил без электричества миллионы украинцев. Однако несмотря на это отечественные специалисты намерены восстановить ее в течении считанных часов.

Как рассказал в эфире единого марафона украинских новостей заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, задание по восстановлению энергосистемы стоит на отдельные часы, а не на сутки или больше.

"Мы не говорим о неделях, месяцах, мы говорим просто о часах", — сказал он.

По его словам, на первом этапе стоит задача восстановить целостную работу энергосистемы. Тимошенко также подчеркнул, что уверен в том, что украинские энергетики справятся с этим заданием, однако не стал указывать сроки запуска тех или иных энергетических объектов.

Вместе с тем он добавил, что как только энергосистема снова станет цельной, так сразу же начнется подача электричества в города и села.

Как сообщалось ранее, россияне совершили очередной массированный ракетный удар по объектам украинской инфраструктуры, запустив около 70 ракет. Из них 50 перехватили средства ПВО.

Всего из-за ракетной атаки погибли 6 человек и пострадали 36. Во многих городах Украины произошел полный блэкаут, а аварийные отключения произошли сразу на четырех атомных электростанциях.

Перебои с электричеством произошли не только в Украине, но и в соседней Молдове, где во тьму погрузилась столица страны Кишинев.