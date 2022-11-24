Враг окапывается на юге и бьет на востоке: актуальные карты боев в Украине

Обстрелы продолжаются по всей линии фронта

россия продолжает ракетные удары по Украине. Как отмечают в Институте изучения войны, российское руководство не отказалось от своих максималистских целей по восстановлению контроля над Украиной.

В отчете сказано, что россияне продолжают наступление в районе Бахмута и Авдеевки. В направлении Кременной и Сватово продолжаются бои.

На юге Украины оккупанты разворачивают оборону на левом берегу Днепра в Херсонской области. Также продолжается насильственное выселение людей.

Карта военных действий в Украине

Восток Украины

Контрнаступление ВСУ продолжается на Луганщине, в районе Сватово и Кременной продолжаются бои. Россияне заявили, что "сорвали" атаку в направлении Новоселовского в 14 км к северо-западу от Сватово и в районе Краснопоповки в 6 км к северо-западу от Кременной. По данным Генштаба оккупанты атаковали в 12 км к югу от Кременной в районе Белогоровки. Оккупанты боятся наступления на этом направлении. Они пытаются атаками и ДРГ в Харьковской и Луганской областях сдержать Силы обороны Украины. Логистику врага продолжают уничтожать.

Карта боев на северо-востоке Украины

В Донецкой области атаки россиян не останавливаются в направлении Бахмута, а также на юге и северо-востоке от города. Идут серьезные бои — россияне применяют запрещенное вооружение против украинских военных. Оккупанты также продолжают наступательные действия в районе Авдеевки, Марьинки. Кадры с геолокацией показывают минимальное продвижение врага. На западе Донецкой и востоке Запорожской области россияне перешли в оборону. Они заявляют про отбитую атаку в районе Павловки, а украинская артиллерия сдерживает оккупантов от продвижения. Отмечается, что геолокация показывает, что в Павловке — украинские силы, несмотря на неоднократное хвастовство россиян якобы захватом села.

Карта боев в Донецкой области

Юг Украины

Враг продолжает позиционную оборону, совершенствует укрепления и перебрасывает дополнительную технику на оборонительные рубежи вдоль с Каховки на Мелитополь. Оккупанты активно строят укрепления на Херсонщине вдоль трассы от Херсона к Армянску (Крым). Оккупантов украинские военные уничтожают ударами по сосредоточению войск.

Карта военных действий в Херсонской области

Как ранее сообщал "Телеграф", россияне отвели часть войск из Херсонской области после распределив их на разные участки фронта. Они так опасаются наступления в районе Сватово, что могут готовиться к атаке на этом направлении, считает эксперт Константин Машовец. Амбициозная цель врага — дойти до Оскола, снова захватив часть Харьковщины. Напомним также, что ракетная опасность сохраняется по всей Украине, несмотря на то, что сбили из 67 ракет 51.