Враг окапывается на юге и бьет на востоке: актуальные карты боев в Украине
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Обстрелы продолжаются по всей линии фронта
россия продолжает ракетные удары по Украине. Как отмечают в Институте изучения войны, российское руководство не отказалось от своих максималистских целей по восстановлению контроля над Украиной.
В отчете сказано, что россияне продолжают наступление в районе Бахмута и Авдеевки. В направлении Кременной и Сватово продолжаются бои.
На юге Украины оккупанты разворачивают оборону на левом берегу Днепра в Херсонской области. Также продолжается насильственное выселение людей.
Восток Украины
Контрнаступление ВСУ продолжается на Луганщине, в районе Сватово и Кременной продолжаются бои. Россияне заявили, что "сорвали" атаку в направлении Новоселовского в 14 км к северо-западу от Сватово и в районе Краснопоповки в 6 км к северо-западу от Кременной. По данным Генштаба оккупанты атаковали в 12 км к югу от Кременной в районе Белогоровки. Оккупанты боятся наступления на этом направлении. Они пытаются атаками и ДРГ в Харьковской и Луганской областях сдержать Силы обороны Украины. Логистику врага продолжают уничтожать.
В Донецкой области атаки россиян не останавливаются в направлении Бахмута, а также на юге и северо-востоке от города. Идут серьезные бои — россияне применяют запрещенное вооружение против украинских военных. Оккупанты также продолжают наступательные действия в районе Авдеевки, Марьинки. Кадры с геолокацией показывают минимальное продвижение врага. На западе Донецкой и востоке Запорожской области россияне перешли в оборону. Они заявляют про отбитую атаку в районе Павловки, а украинская артиллерия сдерживает оккупантов от продвижения. Отмечается, что геолокация показывает, что в Павловке — украинские силы, несмотря на неоднократное хвастовство россиян якобы захватом села.
Юг Украины
Враг продолжает позиционную оборону, совершенствует укрепления и перебрасывает дополнительную технику на оборонительные рубежи вдоль с Каховки на Мелитополь. Оккупанты активно строят укрепления на Херсонщине вдоль трассы от Херсона к Армянску (Крым). Оккупантов украинские военные уничтожают ударами по сосредоточению войск.
Как ранее сообщал "Телеграф", россияне отвели часть войск из Херсонской области после распределив их на разные участки фронта. Они так опасаются наступления в районе Сватово, что могут готовиться к атаке на этом направлении, считает эксперт Константин Машовец. Амбициозная цель врага — дойти до Оскола, снова захватив часть Харьковщины. Напомним также, что ракетная опасность сохраняется по всей Украине, несмотря на то, что сбили из 67 ракет 51.