россия готовится к новому массированному удару по Украине: стало известно, когда его ждать

Наиболее осторожными нужно быть жителя прифронтовых городов

россия планирует и дальше терроризировать мирные украинские города массированными ракетными ударами, однако для подготовки ей понадобится около недели.

Соответствующую информацию в четверг, 24 ноября, во время ежедневного всеукраинского телемарафона сообщил представитель пресс-службы Главного управления разведки министерства обороны Украины Андрей Юсов.

По его словам, россия, несмотря ни на что, пытается подтолкнуть Киев к переговорам на ее условиях, однако этого ей уж точно не удастся. В то же время у Украины есть дополнительное время подготовиться к очередной ракетной атаке, пока агрессор собирается с силами.

"Нас пытаются сломать, погрузить во тьму и холод в период войны и заставить к переговорам на условиях агрессора. Этого на самом деле не получится, мы понимаем что периодичность (массированных ракетных атак по Украине – ред.) – это примерно "неделя +". Период, который нужен, чтобы подготовиться к следующему массированному ракетному удару", — пояснил он.

Юсов также добавил, что сейчас Украина имеет время на подготовку к дальнейшей эффективной работе систем противовоздушной обороны, ведь сомнений, что Россия продолжит такие массированные атаки, точно нет. Он отмечает, что даже несмотря на то, что запасы высокоточных ракет у агрессора на грани, у нее до сих пор остается большое количество не высокоточных боеприпасов.

"Мы понимаем, что запасы высокоточного оружия в россии в значительной степени истощены, но много ракет и не высокоточных, мы и видим, что по точности они особо и не гонятся. Во многих случаях разлет в километр — это условная "норма" и попадание даже не в объекты инфраструктуры, а в гражданских домах, больницах – это и есть признак косорукости российских ракетчиков и в целом режима рф", – добавил представитель ГУР.

Юсов отмечает, что в подавляющем количестве в россии остались ракеты из систем С-300, поэтому наибольшая угроза сейчас существует для прифронтовых городов, а именно Запорожья, Херсона, Харькова и Николаева.

"К сожалению, это те города, куда С-300 добивают. Украина работает над защитой гражданской инфраструктуры и мирного населения, но понимаем, что враг при всей своей нелепости является серьезным, вооруженным, массовым. Поэтому, к сожалению, ракетный террор еще может продолжаться ", — подытожил он.

Ранее "Телеграф" сообщал, что после массированной ракетной атаки случившейся накануне стороны россии миллионы украинцев остались без света, тепла и воды, однако уже к утру в большинстве украинских регионов подачу электроэнергии удалось восстановить.